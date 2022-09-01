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الاحتلال يُجدّد أعمال الحفر في مقبرة "باب الأسباط"

01 سبتمبر 2022 . الساعة 18:15 بتوقيت القدس
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طريق إلى مقبرة باب الأسباط

جدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أعمال الحفر في المقبرة "اليوسفية"، والمعروفة أيضًا بمقبرة "باب الأسباط" في مدينة القدس المحتلة.

ووفق مصادر محلية فإنّ آليات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، باشرت عمليات الحفر، بحراسة مشددة من جيش الاحتلال.

وتهدف عمليات الحفر إلى إقامة حديقة على أراضي المقبرة الإسلامية، التي تم إنشاؤها في عهد الدولة الأيوبية (1174–1250ميلادي)

وتضم المقبرة عددًا من المعالم، منها النصب التذكاري لشهداء حرب 1967، ونصب تذكاري لشهداء مذبحة الأقصى الأولى عام 1990.

المصدر / فلسطين أون لاين
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