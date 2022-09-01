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بالصور شاب أمريكي تعرض لـ20 ألف لسعة نحل.. وهذا ما حدث له

01 سبتمبر 2022 . الساعة 18:32 بتوقيت القدس
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دخل رجل يبلغ 20 سنة في غيبوبة بعدما تعرض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل قاتل في الولايات المتحدة، على ما أفادت أسرته، وقناة "فوكس 19" المحلية.

وأُدخل أوستن بيلامي الذي وُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي، عمداً في غيبوبة داخل المركز الطبي التابع لجامعة سينسيناتي في ولاية أوهايو (شمال الولايات المتحدة)، على ما ذكرت

وقالت والدته شاونا كارتر في منشور كتبته في صفحة أنشئت لجمع التبرعات ودفع تكاليف الاستشفاء إنه "يكافح من أجل حياته".

وكان أوستن بيلامي يقطع صباح الجمعة الماضي شجرة ليمون عندما أزال بالخطأ عشاً من النحل القاتل.

النحل الذي لسع بيلامي يُسمى بالنحل الإفريقي، ويعرف بأنه مؤذ جداً، أما جدة بيلامي وعمه اللذان كانا قربه، فشهدا على الحادثة من دون تمكنهما من التدخل لأنهما تعرضا بدورهما لهجوم من النحل، بحسب "فوكس 19".

وقالت الجدة فيليس إدواردز إنّ بيلامي "كان يصرخ، النجدة! ساعدوني!"، و"لم يتمكن أحد من مساعدته". وأضافت "كنت سأحاول صعود السلم للوصول إليه"، لكن "لم أستطع ذلك لأن النحل كان يحاصرني". وأشارت شاونا كارتر إلى أنّ الشاب تعرض لأكثر من عشرين ألف لسعة وابتلع نحو ثلاثين نحلة.

وأوضحت لـ"فوكس 19" إنّ الفريق الطبي لم يتمكن من إخراج النحل منه حتى صباح الأحد الماضي. ويتوقع الأطباء أن يتعافى بيلامي بشكل كامل، بحسب القناة المحلية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#لسعات النحل #شاب يتعرض للسعات نحل

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