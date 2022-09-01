فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في أغسطس.. إصابة 28 إسرائيليًّا في 832 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس

شاب أمريكي تعرض لـ20 ألف لسعة نحل.. وهذا ما حدث له

الاحتلال يُجدّد الاعتقال الإداري للقيادي بـ"حماس" خالد الحاج

الحركة الأسيرة تُقرّر وقف خطواتها الاحتجاجية بعد خضوع الاحتلال لمطالبها

(إسرائيل) ترفع مستوى تحذير السفر إلى أوكرانيا

جبارين: انتصار الأسرى تم بجهودهم ثم بالدعم والإسناد من أبناء شعبنا

نقل الشيخ "عبد الرازق" للمشفى بعد تدهور وضعه الصحي في سجون السلطة

عضو مجلس بلدي بيت لحم يُقدّم شكوى ضد رئيس البلدية

هنية: المقاومة مستعدة لخوض معارك أخرى دفاعًا عن "الأقصى" والأسرى

إضراب الأسرى تحديات وفرص

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الاحتلال يُجدّد الاعتقال الإداري للقيادي بـ"حماس" خالد الحاج

01 سبتمبر 2022 . الساعة 18:15 بتوقيت القدس
...
الأسير القيادي في "حماس" خالد الحاج

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري للقيادي في حركة "حماس" الشيخ خالد الحاج (56 عامًا) من مدينة جنين، للمرة الثانية على التوالي.

وأفادت عائلته اليوم الخميس، أنه قبل انتهاء فترة اعتقاله الإداري الأول في 9 تموز/يوليو الماضي، سلمته إدارة سجن "مجدو" قرارًا بتجديد الاعتقال لمدة 6 شهور، بذريعة الملف السري.

وشدّدت العائلة على أنّ القرار "تعسُّفي وظالم ويندرج ضمن العقاب والاستهداف الإسرائيلي المستمر بحقّ القيادي الحاج الذي لم يُقدّم لمحكمة ولم تُوجّه له أيّ لائحة اتهام".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الحاج فجر يوم 9 آذار/مارس الماضي، من منزله في مدينة جنين، وبعد نقله لسجن مجدو، جرى تحويله للاعتقال الإداري، علما أنه أسير محرر قضى أكثر من 15 عامًا خلف القضبان في اعتقالات متعددة منها 12 عامًا رهن الاعتقال الإداري، وهو متزوج ولديه 7 أبناء.

وبلغ العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية تموز/يوليو 2022، نحو أربعة آلاف و550 أسيرًا، من بينهم 27 أسيرة، و175 طفلًا، ونحو 670 معتقلًا إداريًّا، وِفق مؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاعتقال الإداري #الأسير خالد الحاج #تجديد الاعتقال الإداري لأسير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة