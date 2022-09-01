الاحتلال يُجدّد الاعتقال الإداري للقيادي بـ"حماس" خالد الحاج

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري للقيادي في حركة "حماس" الشيخ خالد الحاج (56 عامًا) من مدينة جنين، للمرة الثانية على التوالي.

وأفادت عائلته اليوم الخميس، أنه قبل انتهاء فترة اعتقاله الإداري الأول في 9 تموز/يوليو الماضي، سلمته إدارة سجن "مجدو" قرارًا بتجديد الاعتقال لمدة 6 شهور، بذريعة الملف السري.

وشدّدت العائلة على أنّ القرار "تعسُّفي وظالم ويندرج ضمن العقاب والاستهداف الإسرائيلي المستمر بحقّ القيادي الحاج الذي لم يُقدّم لمحكمة ولم تُوجّه له أيّ لائحة اتهام".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الحاج فجر يوم 9 آذار/مارس الماضي، من منزله في مدينة جنين، وبعد نقله لسجن مجدو، جرى تحويله للاعتقال الإداري، علما أنه أسير محرر قضى أكثر من 15 عامًا خلف القضبان في اعتقالات متعددة منها 12 عامًا رهن الاعتقال الإداري، وهو متزوج ولديه 7 أبناء.

وبلغ العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية تموز/يوليو 2022، نحو أربعة آلاف و550 أسيرًا، من بينهم 27 أسيرة، و175 طفلًا، ونحو 670 معتقلًا إداريًّا، وِفق مؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين