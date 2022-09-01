(إسرائيل) ترفع مستوى تحذير السفر إلى أوكرانيا

دعا رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد، الإسرائيليين إلى عدم الوصول إلى مدينة أومان الأوكرانية خلال "الأعياد اليهودية" التي ستحل في شهر سبتمبر/أيلول، وذلك بسبب "خطر الموت الحقيقي الذي يتعرض له كل من يدخل مناطق القتال".

وعادة ما يسافر عشرات آلاف الإسرائيليين إلى مدينة أومان في أوكرانيا، بمناسبة "عيد رأس السنة العبرية"، الذي يصادف ما بين 25 إلى 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأشار مكتب لابيد إلى أنّ الأخير تحادث هاتفيًّا، الخميس، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وهذا هو أول اتصال هاتفي بين لابيد والرئيس الأوكراني، منذ تسلم لابيد رئاسة حكومة الاحتلال نهاية يونيو/حزيران الماضي.

المصدر / وكالات