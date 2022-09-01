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جبارين: انتصار الأسرى تم بجهودهم ثم بالدعم والإسناد من أبناء شعبنا

01 سبتمبر 2022 . الساعة 17:16 بتوقيت القدس
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زاهر جبارين

هنأ عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى زاهر جبارين، الأسرى بالانتصار الجديد على السجان الإسرائيلي، مؤكدًا أنّ هذا الانتصار تم بجهود الأسرى ثم بالدعم والإسناد من أبناء شعبنا.

وأضاف جبارين في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنّ "ما تحقق من إنجاز يضاف لسجل بطولات الحركة الوطنية الأسيرة ليؤكد على أنّ الوحدة التي تجسّدت داخل السجون قادرة على لجم أيّ عدوان صهيوني قد يستهدف الأسرى في قادم الأيام".

وأكد أنّ المعركة مع الاحتلال متواصلة، "ولن يهدأ لنا بال حتى نرى كافة أسرانا أحرارًا خارج قلاع الأسر، وكل الوسائل متاحة لتحقيق ذلك".

وشكر جبارين الفصائل الفلسطينية "التي وقفت على قلب رجل واحد وقالت كلمتها بأنّ الأسرى لن يكونوا لوحدهم في المعركة، الأمر الذي كان له أثرٌ في إرباك حسابات الاحتلال وخضوعه لمطالب الأسرى".

وأعلنت مساء اليوم الخميس، لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، وقفَ الأسرى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك بعد تراجع إدارة السجون عن قرارها بالنقل التعسُّفي للأسرى المؤبدات بشكل دوري، ووقف قراراته الظالمة وإجراءاته التعسفية بحقّ الأسرى والاستجابة لمطالبهم.

وقالت الحركة الأسيرة في بيان لها، اليوم الخميس: "لقد أكرمنا الله -عزَّ وجل- بنصرٍ جديد يُكتب لأصحاب القضية والمبادئ وأهل الثبات والإباء في مواجهة أهل العدوان ونقض العهود".

المصدر / فلسطين أون لاين
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