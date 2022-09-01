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عضو مجلس بلدي بيت لحم يقدم شكوى ضد رئيس البلدية

01 سبتمبر 2022 . الساعة 16:36 بتوقيت القدس
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أعلن عضو مجلس بلدي بيت لحم جورج اجحا، تقديمه اليوم الخميس بشكوى في شرطة محافظة بيت لحم ضد رئيس البلدية حنا حنانيا، اتهمه فيها بالاعتداء عليه لفظيا وتهديده بسكين خلال جلسة المجلس البلدي الأسبوعية التي تعقد كل يوم اربعاء.

وقال اجحا، إنه تقدم بالشكوى في شرطة بيت لحم، على الرغم من محاولات بعض أعضاء المجلس التدخل لإنهاء الخلافات حيث طلب في الشكوى شهادة أعضاء المجلس البلدي كافة بعد ان تعرض لاعتداء لفظي ومحاولة الاعتداء عليه وتهديده بسكين فيما قام أعضاء المجلس بفض الشجار بينهم.

وقال اجحا ان "المجلس البلدي وخلال جلسته الاسبوعية كان يناقش عددا من الملفات حيث احتدم الحوار والنقاش وتحول إلى شجار ثم قام رئيس البلدية بالتهجم علي وضربي بتفاحة وازاحة كل ما كان موجودا على الطاولة ثم حمل سكينة فواكه والالتفاف باتجاهي إلا أن الأعضاء منعوه".

وأضاف أن اعضاء المجلس البلدي خلال اجتماعه الأسبوعي كانوا جميعا شاهدين، موضحا أنه وضع اسمهم في القضية للشهادة فيما جرى.

وأكد أن الخلافات داخل المجلس تتزايد وأن وزارة الحكم المحلي يجب أن تقوم بتبني أدوات لحل الخلاف داخل المجلس البلدي وإنهاء حالة التجاذبات التي تزداد حيث لن يصل ذلك في مصلحة المواطن.

المصدر / فلسطين أون لاين
#عضو مجلس بلدي بيت لحم #جورج اجحا #رئيس بلدية بلدية بيت لحم

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