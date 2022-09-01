ليفربول يوقع مع نجم لنادي برشلونة ويوفنتوس

حسم ليفربول الإنجليزي صفقته الأخيرة، قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات، بالتعاقد مع لاعب برازيلي دولي، يعزز به خط الوسط.

وأعلنت مصادر أوروبية عديدة، توقيع ليفربول مع النجم أرتور ميلو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، الذي مثل كذلك برشلونة الإسباني.

ووفقا للصحفي فابريتسيو رومانو، فإن صيغة الصفقة هي إعارة دون أحقية شراء، مما يعني أن اللاعب سيخوض موسما واحدا مع "الريدز".

وظهر ميلو بشكل لافت فور انتقاله من غريميو البرازيلي إلى برشلونة، عام 2018، لكن مستواه تراجع منذ انتقاله ليوفنتوس عام 2020.

ويأتي ميلو بدور "المنقذ" لخط الوسط في ليفربول، الذي يعتبر أضعف خطوط الفريق، كما ظهر باديا منذ انطلاق الموسم الجديد.

أرتور ميلو يتذكره جماهير ليفربول من مشاركته في المباراة التاريخية بين برشلونة وليفربول، عام 2019، والتي انتهت بانتصار عريض لليفربول بنتيجة 4-0.

المصدر / وكالات