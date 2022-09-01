"القوى" تستقبل وفداً عشائرياً يطالب بإنفاذ الأحكام الصادرة بحق جُناة القتل العمد

استقبلت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، صباح اليوم الخميس، وفداً يمثل مكونات العمل العشائري في قطاع غزة، يطالب القوى السياسية والفصائل الوطنية الضغط من أجل إنفاذ الأحكام القضائية بعد استيفاء كامل مراحلها، خاصة الصادرة بحق عدد من الجناة بالقتل العمد في القضايا الوطنية والمجتمعية.

وأكد وفد العشائر، حسب ما جاء في بيان صادر عن "القوى الوطنية"، أن عائلات وعشائر ومخاتير قطاع غزة يرون أن تنفيذ الأحكام يشكل رادعاً لكل من تسوّل له نفسه التجرؤ على الدماء البريئة.

بدورها، عبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية عن تقديرها لهذا الموقف القوي والمسؤول لعشائر وعائلات قطاع غزة، داعية الجهات القضائية والرسمية إلى الاستجابة للمطلب الشعبي والوطني المتمثل في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والباتة وفقاً للقانون والنظام بحق الجناة، وذلك حماية للمجتمع من التغول على الدماء، ولتحقيق المزيد من السلم الأهلي و المجتمعي والاستقرار الأمني الذي يتمتع به قطاع غزة.



المصدر / فلسطين أون لاين