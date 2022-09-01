الصحة بغزة: حصر تقديم خدمات كوفيد 19 بخمسة مراكز

نوّهت وزارة الصحة في قطاع غزة إلى أنها بصدد حصر تقديم الخدمات المتعلقة بكوفيد 19 وذلك للتراجع الكبير في عدد المترددين على مراكز سحب العينات وانحسار عدد الحالات الموجبة المسجلة يومياً.

وأوضحت في بيان لها اليوم الخميس، أنه بدءاً من يوم الأحد القادم الموافق 4 سبتمبر سيبدأ العمل بهذا القرار، وستكون أيام الدوام الرسمي فيها من الساعة 8 صباحاً حتى 2 ظهراً.

وبيّنت أن الخمسة مراكز هي: مركز شهداء رفح ( رفح المركزية)، مركز شهداء خان يونس (بندر خان يونس)، مركز صحي دير البلح، ومركز شهداء الشاطئ بمدينة غزة ومركز شهداء جباليا في شمال القطاع.

ولفتت الصحة إلى أنه بإمكان المسافرين المتأخرين والمحتاجين لشهادة التطعيم أو شهادة الخلو من الأمراض الحصول عليها من مركز شهداء رفح في أثناء الذهاب إلى المعبر في الفترة الصباحية.

المصدر / فلسطين أون لاين