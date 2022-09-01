الفاخوري: موضوع الأسرى والمسرى خط أحمر ولا يمكن السكوت بالمطلق عليه

أكد مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس ناهد الفاخوري أن موضوع الأسرى والمسرى خط أحمر ولا يمكن السكوت بالمطلق عليه، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني وفصائله سيتخذون الإجراء المناسب في سبيل نصرة الأسرى والحفاظ على منجزاتهم والدفاع عن حقوقهم أمام غطرسة السجّان

وقال خلال حديثه على الموجة الإذاعية المشتركة التي تتصدرها إذاعة الأقصى بعنوان "موحدون ضد السجان"،:" إن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الأسرى ليس غاية بقدر ما هو وسيلة، اُضطر لخوضه حفاظاً على كرامتهم ومنجزاتهم وصد هجمة السجّان، وهو السلاح الأخير الذي يلجأ إليه الأسير الفلسطيني".

وأضاف:" إن سجون الاحتلال في حالة غليان منذ أشهر طويلة في ظل الهجمة التي تمارس على الأسرى من قبل إدارة السجون وحكومة الاحتلال بشكل ممنهج ومدروس".

ونبه إلى أن تغول الاحتلال على الأسرى وأبناء شعبنا في الضفة المحتلة واستمرار حصار غزة، تهدف لتكون أوراق انتخابية لصالحه وأن يتلاعب بها لتحقيق أهدافه وهو لم نسمح بتمريره بتاتاً.

وأردف الفاخوري:" إن حالة الغليان في داخل السجون من شأنها أن تنعكس على خارج السجون بشكل قوي وفاعل في الضفة المحتلة وغزة والقدس".

المصدر / فلسطين أون لاين