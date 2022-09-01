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العامودي: أسر الجنود سيبقى مستمراً حتى تحرير آخر أسير فلسطيني

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العامودي: أسر الجنود سيبقى مستمراً حتى تحرير آخر أسير فلسطيني

01 سبتمبر 2022 . الساعة 12:38 بتوقيت القدس
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علي العامودي رئيس الدائرة الإعلامية لحركة "حماس" في غزة

قال علي العامودي عضو قيادة إقليم قطاع غزة في حركة "حماس" ورئيس دائرتها الإعلامية في غزة: إن "تحرير الأسرى الفلسطينيين ليس مجرد شعار وإنما هو خطوات عملية قامت بها حركة حماس حينما أنجزت "وفاء أحرار واحد" واستطاعت أن تأسر من جنود الاحتلال وتحتفظ بهم حتى يومنا هذا وتعمل على إنجاز صفقة وفاء أحرار ثانية".

وتابع في كلمة له خلال موجة إذاعية مشتركة بعنوان "موحدون ضد السجّان"، صباح اليوم الخميس: إن "شعبنا الفلسطيني لن يسمح سابقا لأسرانا بأن يُكسروا، واليوم لن يسمح بذلك"، مشيراً إلى أن التحرك الوطني بكافة مكوناته، والمقاومة الميدانية والشعبية، كلها تتابع بأهمية تشكيل أوسع حالة إسناد لدعم للأسرى.

وأضاف: إن "المقاومة تحتفظ بأسرى العدو وتسعى لإنجاز صفقة "وفاء أحرار ثانية" تكون مشرّفة وترفع رأس شعبنا ورأس أسرانا"، مشدداً على أن "مشروع أسر الجنود سيبقى مستمراً حتى تحرير آخر أسير فلسطيني في سجون الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين
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