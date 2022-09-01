جبارين: شعبنا يقف خلف أسراه بكل الطرق النضالية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى، زاهر جبارين، أن الشعب الفلسطيني سيقف خلف أسراه في معركتهم ضد السجان بكافة الطرق النضالية.

وقال جبارين، في تصريح مقتضب، اليوم الخميس: إن "قرار تأجيل إضراب الأسرى المقرر صباح اليوم إلى المساء، جاء لإعطاء مهلة من أجل تعميق وتعزيز المقترحات المقدمة لإدارة سجون الاحتلال حول مطالب الأسرى".

وأضاف: "إذا لم تعد الحقوق لأسرانا سيعودون لخطواتهم التصعيدية، وشعبنا من خلفهم سيكون معهم بكل الطرق النضالية".

وشدّد: "سنخوض المعركة على كل الجبهات إذا اندلعت معركة الأسرى، وغزة لديها الأدوات والوسائل الإبداعية التي تساند أسرانا في معركتهم النضالية".

وأردف: "لسنا هواة حرب وجولات قتال، فشعبنا تحت الاحتلال منذ 7 عقود ويجب أن ينتهي هذا الاحتلال، وشعبنا دائما يثبت أنه في المقدمة".

وتابع: "شكّلنا لجنة عليا في محافظات الوطن وكل فلسطين والخارج لمساندة الأسرى في معركتهم النضالية مع إدارة سجون الاحتلال".

ويستعد نحو 1200 أسير في سجون الاحتلال، اليوم الخميس، لخوض إضراب شامل عن الطعام ضمن الفوج الأول احتجاجا على تنصل إدارة مصلحة السجون من تفاهمات جرى إبرامها في مارس الماضي تتضمن تحسين ظروف حياتهم.

وأجّل الأسرى إضرابهم عن الطعام إلى المساء لإتاحة الفرصة للحوار مع إدارة سجون الاحتلال لتستجيب لمطالبهم.

وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا داخل سجون الاحتلال، أن الأسرى يخوضون معركتهم موحدين في مواجهة السجان بقيادة وطنية تمثل فصائل الشعب الفلسطيني.

ودعت الكل الفلسطيني للضغط على الاحتلال بكافة الأدوات والإمكانات المتاحة حتى يستجيب لمطالب الأسرى.

وكانت لجنة الطوارئ داخل سجون الاحتلال قد بدأت الإثنين الماضي، أولى خطواتها بإرجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات، ورفض استلام أي مواد غذائية من إدارة السجون.

المصدر / فلسطين أون لاين