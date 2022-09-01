مطلوب أعضاء هيئة تدريس للعمل في جامعة الأزهر

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأزهر بمدينة غزة تعلن فيها عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس وذلك على النحو التالي :

أولاً : كلية الزراعة والطب البيطري بحاجة لعضو هيئة تدريس

تعلن جامعة الأزهر-غزة عن حاجتها لعضو هيئة تدريس للعمل بقسم الطب البيطري بكلية الزراعة والطب البيطري

- المؤهل : دكتوراه أو ماجستير

- التخصص العام : الطب البيطري

- التخصص الدقيق : الجراحة - الباطنة – تناسليات – صحة الألبان

- ساعات العمل: من 3 إلى 5 ساعة أسبوعياً

- المهام الوظيفية : تدريس المساقات المطروحة في قسم الطب البيطري .

المهارات والخبرات :

- يفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة في مجال التدريس

- معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( رام الله )

على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

- حاصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير في الطب البيطري في التخصصات المطلوبة أعلاه

- الالتزام بقوانين وأنظمة جامعة الأزهر الإدارية المنصوص عليها في النظام، والتفرغ الجزئي للعمل في الجامعة

ثانياً : كلية الزراعة والطب البيطري بحاجة لمعيد بقسم الطب البيطري

تعلن جامعة الأزهر-غزة عن حاجتها لمعيد للعمل بقسم الطب البيطري بكلية الزراعة والطب البيطري

- المؤهل : بكالوريوس

- التخصص العام : الطب البيطري

- ساعات العمل: من 3 إلى 8 ساعة أسبوعياً

- المهام الوظيفية : مساعدة عضو هيئة التدريس في الأقسام التخصصية المختلفة.

- المهارات والخبرات : أن يكون المتقدم لديه الخبرة والقدرة في مجال العمل المطلوب

على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم البيطرية بتقدير ممتاز أو جيد جداً

- الالتزام بقوانين وأنظمة جامعة الأزهر الإدارية المنصوص عليها في النظام، والتفرغ الجزئي للعمل في الجامعة

ثالثاً: كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بحاجة لمحاضر

تعلن جامعة الأزهر-غزة عن حاجتها لمحاضر بنظام الساعة / العقد للعمل بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في التخصصات التالية:

- المؤهل : دكتوراه أو ماجستير

- التخصص العام : هندسة وتطوير وصناعة البرمجيات / ريادة الأعمال في تكنولوجيا المعلومات .

- التخصص الدقيق :

1- تطوير – نمذجة – صيانة - البرمجيات

2- تطوير الأنظمة المتحركة والموزعة والسحابية

- ساعات العمل: من 3 إلى 15 ساعة أسبوعياً

- المهام الوظيفية : تدريس المقررات الموكلة له ضمن خطة بكالوريوس هندسة أنظمة الحاسوب

المهارات والخبرات :

- يفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة في مجال التدريس

- معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( رام الله )

على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

- حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات ( علوم الحاسوب / هندسة البرمجيات).

- الالتزام بقوانين وأنظمة جامعة الأزهر الإدارية المنصوص عليها في النظام، والتفرغ الجزئي للعمل في الجامعة.

رابعاً : كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بحاجة لمحاضر

تعلن جامعة الأزهر-غزة عن حاجتها لمحاضر بنظام الساعة / العقد للعمل بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في التخصصات التالية:

- المؤهل : دكتوراه أو ماجستير

- التخصص العام : علوم الحاسوب / الحوسبة ونظم المعلومات / نظم المعلومات / الوسائط المتعددة .

- ساعات العمل: من 3 إلى 15 ساعة أسبوعياً .

- المهام الوظيفية : تدريس المقررات الموكلة له ضمن خطة بكالوريوس علوم الحاسوب وبكالوريوس نظم المعلومات وبكالوريوس الوسائط المتعددة .

المهارات والخبرات :

- يفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة في مجال التدريس

- معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( رام الله )

على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

- حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات ( علوم الحاسوب / الحوسبة ونظم المعلومات / نظم المعلومات / الوسائط المتعددة ).

- الالتزام بقوانين وأنظمة جامعة الأزهر الإدارية المنصوص عليها في النظام، والتفرغ الجزئي للعمل في الجامعة.

إجراءات التقديم:

- تقدم الطلبات للوظائف السابقة عبر موقع الجامعة على الرابط الآتي:

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/EmpAffairs/Instr.asp

- تسلم الأوراق الثبوتية بالإضافة للطلب الإلكتروني لدى دائرة شئون الموظفين اعتباراً من 29/8/2022 وحتى نهاية دوام يوم الخميس 8/9/2022.