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مطلوب أعضاء هيئة تدريس للعمل في جامعة الأزهر

01 سبتمبر 2022 . الساعة 12:33 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأزهر بمدينة غزة تعلن فيها عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس وذلك على النحو التالي :

أولاً : كلية الزراعة والطب البيطري بحاجة  لعضو هيئة تدريس

تعلن جامعة الأزهر-غزة عن حاجتها لعضو هيئة تدريس للعمل بقسم الطب البيطري بكلية الزراعة والطب البيطري

-  المؤهل : دكتوراه أو ماجستير

- التخصص العام : الطب البيطري

- التخصص الدقيق : الجراحة - الباطنة – تناسليات – صحة الألبان

- ساعات العمل:   من 3 إلى 5 ساعة أسبوعياً

- المهام الوظيفية : تدريس المساقات المطروحة في قسم الطب البيطري .

المهارات والخبرات :

- يفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة في مجال التدريس

- معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( رام الله )

على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

- حاصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير في الطب البيطري في التخصصات المطلوبة أعلاه

- الالتزام بقوانين وأنظمة جامعة الأزهر الإدارية المنصوص عليها في النظام، والتفرغ الجزئي للعمل في الجامعة

ثانياً  :   كلية الزراعة والطب البيطري بحاجة لمعيد بقسم الطب البيطري

تعلن جامعة الأزهر-غزة عن حاجتها لمعيد للعمل بقسم الطب البيطري بكلية الزراعة والطب البيطري

- المؤهل : بكالوريوس

- التخصص العام : الطب البيطري

- ساعات العمل: من 3 إلى 8 ساعة أسبوعياً

- المهام الوظيفية : مساعدة عضو هيئة التدريس في الأقسام التخصصية المختلفة.

- المهارات والخبرات :  أن يكون المتقدم لديه الخبرة والقدرة في مجال العمل المطلوب

على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

- حاصل على درجة البكالوريوس  في العلوم البيطرية بتقدير ممتاز أو جيد جداً

- الالتزام بقوانين وأنظمة جامعة الأزهر الإدارية المنصوص عليها في النظام، والتفرغ الجزئي للعمل في الجامعة

 

ثالثاً:   كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات  بحاجة لمحاضر

تعلن جامعة الأزهر-غزة عن حاجتها لمحاضر بنظام الساعة / العقد للعمل بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في التخصصات التالية:

-  المؤهل : دكتوراه أو ماجستير

- التخصص العام : هندسة وتطوير وصناعة البرمجيات  /   ريادة الأعمال في تكنولوجيا المعلومات   .

- التخصص الدقيق :

1- تطوير – نمذجة – صيانة - البرمجيات

2- تطوير الأنظمة المتحركة والموزعة والسحابية

- ساعات العمل:  من 3 إلى 15 ساعة أسبوعياً

- المهام الوظيفية : تدريس المقررات الموكلة له ضمن خطة بكالوريوس هندسة أنظمة الحاسوب

المهارات والخبرات :

- يفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة في مجال التدريس

- معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( رام الله )

على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

- حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات ( علوم الحاسوب / هندسة البرمجيات).

- الالتزام بقوانين وأنظمة جامعة الأزهر الإدارية المنصوص عليها في النظام، والتفرغ الجزئي للعمل في الجامعة.

رابعاً :  كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بحاجة  لمحاضر

تعلن جامعة الأزهر-غزة عن حاجتها لمحاضر بنظام الساعة / العقد للعمل بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في التخصصات التالية:

- المؤهل : دكتوراه أو ماجستير

- التخصص العام : علوم الحاسوب  /  الحوسبة ونظم المعلومات  /  نظم المعلومات    /   الوسائط المتعددة  .

- ساعات العمل: من 3 إلى 15 ساعة أسبوعياً    .

- المهام الوظيفية : تدريس المقررات الموكلة له ضمن خطة بكالوريوس علوم الحاسوب وبكالوريوس نظم المعلومات وبكالوريوس الوسائط المتعددة  .

المهارات والخبرات :

- يفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة في مجال التدريس

- معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( رام الله )

على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

- حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات ( علوم الحاسوب / الحوسبة ونظم المعلومات / نظم المعلومات /  الوسائط المتعددة ).

- الالتزام بقوانين وأنظمة جامعة الأزهر الإدارية المنصوص عليها في النظام، والتفرغ الجزئي للعمل في الجامعة.

إجراءات التقديم:

- تقدم الطلبات للوظائف السابقة عبر موقع الجامعة على الرابط الآتي:

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/EmpAffairs/Instr.asp

- تسلم الأوراق الثبوتية بالإضافة للطلب الإلكتروني لدى دائرة شئون الموظفين اعتباراً من 29/8/2022 وحتى نهاية دوام يوم الخميس 8/9/2022.

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