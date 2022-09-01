مطلوب أعضاء هيئة تدريس للعمل في جامعة الأزهر

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأزهر بمدينة غزة تعلن فيها عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس وذلك على النحو التالي :
أولاً : كلية الزراعة والطب البيطري بحاجة لعضو هيئة تدريس
تعلن جامعة الأزهر-غزة عن حاجتها لعضو هيئة تدريس للعمل بقسم الطب البيطري بكلية الزراعة والطب البيطري
- المؤهل : دكتوراه أو ماجستير
- التخصص العام : الطب البيطري
- التخصص الدقيق : الجراحة - الباطنة – تناسليات – صحة الألبان
- ساعات العمل: من 3 إلى 5 ساعة أسبوعياً
- المهام الوظيفية : تدريس المساقات المطروحة في قسم الطب البيطري .
المهارات والخبرات :
- يفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة في مجال التدريس
- معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( رام الله )
على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:
- حاصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير في الطب البيطري في التخصصات المطلوبة أعلاه
- الالتزام بقوانين وأنظمة جامعة الأزهر الإدارية المنصوص عليها في النظام، والتفرغ الجزئي للعمل في الجامعة
ثانياً : كلية الزراعة والطب البيطري بحاجة لمعيد بقسم الطب البيطري
تعلن جامعة الأزهر-غزة عن حاجتها لمعيد للعمل بقسم الطب البيطري بكلية الزراعة والطب البيطري
- المؤهل : بكالوريوس
- التخصص العام : الطب البيطري
- ساعات العمل: من 3 إلى 8 ساعة أسبوعياً
- المهام الوظيفية : مساعدة عضو هيئة التدريس في الأقسام التخصصية المختلفة.
- المهارات والخبرات : أن يكون المتقدم لديه الخبرة والقدرة في مجال العمل المطلوب
على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:
- حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم البيطرية بتقدير ممتاز أو جيد جداً
- الالتزام بقوانين وأنظمة جامعة الأزهر الإدارية المنصوص عليها في النظام، والتفرغ الجزئي للعمل في الجامعة
ثالثاً: كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بحاجة لمحاضر
تعلن جامعة الأزهر-غزة عن حاجتها لمحاضر بنظام الساعة / العقد للعمل بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في التخصصات التالية:
- المؤهل : دكتوراه أو ماجستير
- التخصص العام : هندسة وتطوير وصناعة البرمجيات / ريادة الأعمال في تكنولوجيا المعلومات .
- التخصص الدقيق :
1- تطوير – نمذجة – صيانة - البرمجيات
2- تطوير الأنظمة المتحركة والموزعة والسحابية
- ساعات العمل: من 3 إلى 15 ساعة أسبوعياً
- المهام الوظيفية : تدريس المقررات الموكلة له ضمن خطة بكالوريوس هندسة أنظمة الحاسوب
المهارات والخبرات :
- يفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة في مجال التدريس
- معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( رام الله )
على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:
- حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات ( علوم الحاسوب / هندسة البرمجيات).
- الالتزام بقوانين وأنظمة جامعة الأزهر الإدارية المنصوص عليها في النظام، والتفرغ الجزئي للعمل في الجامعة.
رابعاً : كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بحاجة لمحاضر
تعلن جامعة الأزهر-غزة عن حاجتها لمحاضر بنظام الساعة / العقد للعمل بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في التخصصات التالية:
- المؤهل : دكتوراه أو ماجستير
- التخصص العام : علوم الحاسوب / الحوسبة ونظم المعلومات / نظم المعلومات / الوسائط المتعددة .
- ساعات العمل: من 3 إلى 15 ساعة أسبوعياً .
- المهام الوظيفية : تدريس المقررات الموكلة له ضمن خطة بكالوريوس علوم الحاسوب وبكالوريوس نظم المعلومات وبكالوريوس الوسائط المتعددة .
المهارات والخبرات :
- يفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة في مجال التدريس
- معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( رام الله )
على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:
- حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات ( علوم الحاسوب / الحوسبة ونظم المعلومات / نظم المعلومات / الوسائط المتعددة ).
- الالتزام بقوانين وأنظمة جامعة الأزهر الإدارية المنصوص عليها في النظام، والتفرغ الجزئي للعمل في الجامعة.
إجراءات التقديم:
- تقدم الطلبات للوظائف السابقة عبر موقع الجامعة على الرابط الآتي:
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/EmpAffairs/Instr.asp
- تسلم الأوراق الثبوتية بالإضافة للطلب الإلكتروني لدى دائرة شئون الموظفين اعتباراً من 29/8/2022 وحتى نهاية دوام يوم الخميس 8/9/2022.