وحدات القمع تقتحم غرف الأسرى بسجن "رامون"

اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غرف أسرى الجهاد الإسلامي في قسم "7" بسجن "رامون" في الداخل المحتل.

وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان مقتضب: إن "وحدات القمع اقتادت ممثل أسرى الجهاد محمد ساري حسين للزنازين، مشيرا إلى أن حالة من التوتر سادت أقسام السجن".

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسيرًا، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقل، فيما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين