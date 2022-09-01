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الاحتلال يقتحم منزل الناشط المقدسي فخري أبو دياب ويثبت قرار الهدم

01 سبتمبر 2022 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
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الناشط المقدسي فخري أبو دياب - أرشيف

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزل الناشط المقدسي فخري أبو دياب، وقامت بتثبيت قرار الهدم الذي سلمته إياه قبل أيام.

وأوضح أبو دياب في لقاءات صحفية، أن قوات الاحتلال جددت اقتحامها لمنزله اليوم، وقامت بإلصاق أمر هدم آخر، لتثبيت الهدم الذي تم تسليمه إياه قبل أيام.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام الجاري 300 مبنى بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وتواصل سلطات الاحتلال سياساتها الممنهجة في مدينة القدس، بهدف تهجير المقدسيين وهدم منازلهم وطردهم منها، ضمن مخططات التهويد التي تطال ممتلكات الفلسطينيين ومقدساتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#فخري أبو دياب #الناشط المقدسي #قرار الهدم

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