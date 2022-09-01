"العليا للحركة الأسيرة" تعلن عن قيادة الإضراب المزمع بدءه مساء اليوم

أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة ، اليوم الخميس، عن أسماء قيادة الإضراب المقرر أن تخوضه الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بدءاً من مساء اليوم.

جاء ذلك في بيان وصفته لجنة الطوارئ العليم بـ "الرسالة الأخيرة قبل خوض الإضراب المفتوح عن الطعام"، والذي أكدت فيه على وحدوية الإضراب ووجهت دعوتها للجماهير الفلسطينية لإطلاق أكبر حملات مساندة لمعركتهم ضد السجان.

وقالت اللجنة في بيان حمل رقم (5): "نرسل لكم رسالتنا الأخيرة قبل خوضنا للإضراب المفتوح عن الطعام؛ والذي سنبدأ به مساء اليوم الخميس، وذلك بعد تعنت الاحتلال وإصراره على إجراءاته التعسفية الانتقامية بحقنا، والتي يسعى من خلالها للانتقام منا ولهدم مؤسساتنا التنظيمية التي هي أساس استقرار حياتنا الاعتقالية".

وتابعت: "نخوض هذه المعركة بعزيمةٍ وإصرار لوقف هذه الهجمة وهذا التعدي الصارخ على حياتنا وعلى منجزاتنا، نخوض هذه المعركة وكلنا ثقة بالله أنه ناصرنا ومخزي المعتدين".

وشددت لجنة الطوارئ الوطنية العليا، على أنها تخوض هذا الإضراب بوحدةٍ وطنية "تتمنى أن تمتد وتترسخ في كافة ساحات الوطن وساحات مواجهة الاحتلال الغاصب".

ودعت الجماهير "لتقول كلمتها بالتزامن مع بدء الإضراب وباللغة التي يفهمها عدونا، وبكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة".

ووصفت النصر الذي حققه الأسير خليل العواودة "بداية لبشائر الانتصار الكبير"، مشيرة أن العواودة "أثبت بصبره وعِناده صلابة وصمود الأسير الفلسطيني في مواجهة سجانه، ونبارك له ولأهله ولكافة أبناء شعبنا هذا الانتصار، والذي يمثل انتصار الإرادة والحق والحرية على تغول الاحتلال وظلمه وعنجهيته"، وفق تعبيرها.

وأعلنت اللجنة عن قيادة الإضراب، وهي الجهة المخولة بمتابعة التفاوض مع إدارة السجون وإدارة هذه المعركة، وذلك بالتشاور مع هيئاتها ومرجعياتها التنظيمية، وهم: 1. سلامة القطاوي. ممثلًا عن حركة المقاومة الإسلامية حماس 2. زيد بسيسي. ممثلًا عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. 3. عمار مرضي. ممثلًا عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح.. 4. وليد حناتشة. ممثلًا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 5. حسين درباس. ممثلًا عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين