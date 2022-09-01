المرور بغزة: 3 وفيات و145 إصابة في 271 حادث سير خلال أغسطس

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية، اليوم الخميس، إحصائية حوادث السير في قطاع غزة خلال شهر أغسطس الماضي.

وقالت في بيان مقتضب: إن "271 حادثاً مرورياً وقعت خلال شهر أغسطس الماضي، خلَّفت 3 وفيات و145 إصابة مختلفة".

وأوضحت أن الإصابات الناجمة عن حوادث السير جاءت على النحو الآتي:" 4 إصابات خطيرة، و49 إصابة متوسطة، فيما أُصيب 92 مواطنًا بإصابات طفيفة".

وأشارت إدارة المرور والنجدة في الشرطة أن أضرارًا ماديةً لحقت بـ341 مركبة، منها 33 دراجة نارية، من جراء تلك الحوادث.

المصدر / فلسطين أون لاين