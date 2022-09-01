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متطرفون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

01 سبتمبر 2022 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الاقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الاقصى المبارك، بينهم المتطرف يهودا غليك، ونفذوا جوالات استفزازية في باحاته.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #اقتحام الأقصى #تهويد #متطرفون

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