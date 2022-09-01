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السعودية تطلق أول تطبيق على الهواتف الذكية يقدم فتاوى دينية لكبار علمائها

01 سبتمبر 2022 . الساعة 06:53 بتوقيت القدس
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أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الجهة الوحيدة المخولة رسميًّا بإصدار الفتاوى الدينية في السعودية، إطلاق أول تطبيق افتراضي لها على الهواتف الذكية لتقديم فتاوى دينية صادرة عن كبار علمائها.

وقالت المؤسسة الدينية الرسمية، في بيان، إنها دشنت تطبيق الفتوى على الأجهزة الذكية، والذي يحمل اسم (اسألني ASK ME).

وذكر نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية في الرئاسة الشيخ فهد العواد، أن التطبيق أنجز بجهود فردية من قبل الرئاسة وبأيدٍ سعودية، و“يستقي جل فتاواه من أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالرئاسة العامة.

وتقصر السعودية إصدار الفتاوى الدينية على أعضاء الرئاسة العامة بمن فيهم مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ودعاة سعوديون بارزون آخرون بينهم الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الله المطلق.

وتأخذ كثير من دول العالم الإسلامي بجزء من فتاوى الرئاسة العامة للفتوى بالنظر لمكانة المملكة الروحية لدى مسلمي العالم الذين يتخذون من الكعبة المشرفة في مكة المكرمة قبلة لصلاتهم منذ انطلاق الرسالة الإسلامية من تلك البقعة الجغرافية قبل أكثر من 14 قرنًا.

 

المصدر / وكالات
#السعودية #فتاوى دينية #الرئاسة العامة للبحوث العلمية

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