شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس والبيرة اليوم

استشهد فجر اليوم الخميس، الشاب سامر خالد من مخيم العين في نابلس، إثر إصابته بالرقبة برصاص قوات خاصة صهيونية وهو داخل مركبته أمام مخيم بلاطة.

كما واستشهد الشاب يزن عفانة من مخيم قلنديا برصاص قوات الاحتلال بالصدر خلال مواجهات اندلعت أثناء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة البيرة.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة، واندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة مع المقاومين.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر جاسر أبو حمادة خلال اقتحام مخيم بلاطة، كما وتسببت بإحراق أحد المحال التجارية في المخيم.

وتصاعدت المقاومة المسلحة والشعبية في مدن الضفة الغربية خصوصًا جنين ونابلس بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، خاصة في الفترة التي تزامنت مع معركة "سيف القدس" في غزة والعدوان على القدس والضفة ومناطق الداخل الفلسطيني المحتل.

المصدر / فلسطين أون لاين