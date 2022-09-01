هيئة قناة السويس تنجح في تعويم ناقلة بترول سنغافورية جنحت في القناة

تمكنت قاطرات تابعة لهيئة قناة السويس فجر الخميس، في إعادة تعويم ناقلة البترول سنغافورية “Affinity V”، متجهة إلى ميناء ينبع بعد جنوحها في القناة، خلال الساعات الماضية.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس جورج صفوت لوسائل إعلام محلية، أنه تم تعويم السفينة بالفعل وخلال دقائق ستجري حركة الملاحة في القناة بشكل طبيعي.

وكشفت مواقع ملاحية دولية، اليوم الخميس جنوح سفينة عملاقة في المجرى الملاحي لقناة السويس، ما أدى إلى تكدس عددا من السفن في البحر المتوسط وتعطيل حركة سير السفن، أمام قناة السويس.

وبحسب موقع “Vessel Finder” لتتبع حركة السفن، جنحت السفينة بطول 252 مترا بالقرب من موقع شحوط السفينة البنمية “إيفر غيفن”، عند تقاطع قناة السويس مع نفق الشهيد أحمد حمدي.

وجرى تحديد موقع شحوط ناقلة النفط “Affinity V” على بعد 11 قدما من مكان جنوح السفينة “إيفر غيفن”.

وأوضح الموقع أن السفينة انطلقت من بورسعيد، وكانت متجهة إلى ميناء ينبع بالسعودية، وكان من المتوقع وصولها إليه يوم 2 سبتمبر.

وفي 23 آذار (مارس) 2021 ، عطلت السفينة العملاقة “إيفر جيفن”، حركة الملاحة البحرية في قناة السويس بكلا الاتجاهين لمدة 6 أيام،حين جنحت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، خلال عاصفة رملية وتوقفت في عرض مجرى القناة.

و”إيفرجيفن” واحدة من كبرى سفن الحاويات في العالم، كانت تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

حينها طالبت هيئة قناة السويس بتعويض يبلغ 916 مليون دولار لتغطية تكاليف أعمال الإنقاذ من تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها، بجانب تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلاءم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها.

المصدر / وكالات