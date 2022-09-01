طريقة استعادة أرقام الهاتف المحذوفة

كثيراً ما نفقد أرقام أصدقائنا المحفوظة على هواتف أندرويد، إما بسبب حذفها عن طريق الخطأ أو بسبب مشاكل تقنية قد تعترض الجهاز، لكن من حسن الحظ أن هذه الأرقام لن تضيع إلى الأبد، بل يسهل استعادتها باستخدام حساب جوجل وباتباع خطوات بسيطة للغاية سنعرفكم عليها هنا:

استعادة الأرقام المحذوفة من هواتف أندرويد

الطريقة الأولى:

استخدم تطبيق جهات الاتصال من جوجل

يعتبر تطبيق جهات الاتصال من جوجل أكثر الحلول فاعلية عندما يتعلق الأمر باسترجاع أرقام الهواتف المحذوفة على أجهزة أندرويد.

1. استرداد الأرقام من المهملات

يأتي تطبيق جهات الاتصال مثبتاً مسبقاً على غالبية أجهزة أندرويد. ويمكنك تنزيله من متجر تطبيقات جوجل بلاي إذا لم يكن موجوداً في جهازك.

لكن يجب أن تعلم أن هذا التطبيق يحتفظ بجهات اتصالك المحذوفة (في مجلد المهملات) لمدة 30 يوماً فقط، قبل حذفها بشكل نهائي. أي إذا كنت ترغب في استرداد رقم هاتف حذفته قبل أن يمضي على الحذف 30 يوماً تستطيع اتباع هذه الطريقة، وإذا مضى أكثر من 30 يوماً على الحذف فعليك اللجوء إلى إحدى الطرق الأخرى التي سنذكرها لك في هذا التقرير.

ملاحظة: تجري مزامنة أرقام الهواتف الموجودة على جهازك مع حساب جوجل وتطبيق جهات الاتصال. وإذا لم يسبق لك تسجيل الدخول على حساب جوجل من جهازك، فلن تحتفظ جوجل بنسخةٍ احتياطية من أرقام هواتفك، ولن تتمكن بالتالي من استردادها باستخدام هذه الطريقة.

افتح تطبيق جهات اتصال جوجل على هاتفك، وسجل الدخول على حسابك في جوجل إذا لم تفعل ذلك من قبل.

انقر على علامة "الإصلاح والإدارة".

اختر "المهملات".

ستشاهد الآن جميع أرقام الهواتف المحذوفة في آخر 30 يوماً. فاضغط مطولاً على رقم الهاتف الذي ترغب في استعادته.

انقر على أيقونة النقاط الثلاث الرأسية في أعلى يسار الشاشة.

اضغط على "استرداد".

يمكنك استرداد جميع الأرقام المحذوفة مرةً واحدة عن طريق الضغط على "اختيار الكل".

انقر بعدها على "استرداد" وستعود جميع أرقام الهواتف المحذوفة إلى جهازك.

وتذكر أن بإمكانك الوصول إلى جهات الاتصال المحذوفة عبر حاسوبك الشخصي عن طريق زيارة صفحة جهات اتصال جوجل. وسيتعين عليك تسجيل الدخول بحساب جوجل، ثم النقر على "المهملات" في القائمة الموجودة إلى يسار الشاشة (وستعثر على الخيارات في أسفل الشاشة).

2. التراجع عن التغييرات

لا تظهر أرقام الهواتف في مجلد "المهملات" أحياناً. لكن لحسن الحظ أن بإمكانك استردادها عن طريق التراجع عن أي تغييرات أجريتها. إذ تسمح لك جوجل بالتراجع عن جميع التغييرات التي أجريتها على جهات الاتصال في آخر 30 يوماً. وإليك الطريقة:

افتح تطبيق جهات اتصال جوجل على هاتفك.

انقر على علامة "الإصلاح والإدارة" في الصفحة الرئيسية.

اختر "الإعدادات".

قم بالتمرير لأسفل صفحة الإعدادات، ثم انقر على "التراجع عن التغييرات".

اختر الفترة الزمنية. ويمكنك الاختيار من بين الخيارات المجهزة مسبقاً أو تحديد فترة زمنية مخصصة.

اضغط على "تأكيد"، ثم "موافقة" للتراجع عن التغييرات. وقد يستغرق الأمر بضع دقائق حتى تظهر التغييرات على قائمة جهات الاتصال في هاتفك.

ملاحظة: يؤدي التراجع عن التغييرات إلى استرداد نسخة من قائمة جهات الاتصال في تاريخ محدد وساعة محددة. مما يعني أنك ستفقد أي تغييرات أجريتها خلال الفترة الزمنية التالية لهذا التاريخ؛ مثل إضافة جهات اتصال جديدة أو تعديل جهات الاتصال.

الطريقة الثانية:

استعد النسخة الاحتياطية من جهات الاتصال في حساب جوجل

إذا لم ترغب في استخدام تطبيق جهات الاتصال من جوجل لاسترداد أرقام الهواتف المحفوظة على حساب جوجل، فيمكنك فعل ذلك من خلال "الإعدادات".

افتح تطبيق "الإعدادات" على هاتفك.

قم بتمرير الشاشة لأسفل حتى تعثر على "Google".

اختر "الإعداد والاستعادة".

انقر على "استعادة جهات الاتصال".

ثم اضغط على "استرداد" وسيجري استرداد جميع أرقام الهواتف المحذوفة إلى جهازك.

الطريقة الثالثة:

تحقق من سجل المكالمات الأخيرة

إذا لم تحتفظ بنسخةٍ احتياطية قبل فقدان أرقام هاتفك، فستكون هذه الطريقة أفضل خيارٍ متاح أمامك لاستردادها. جرب البحث عن رقم الهاتف المحذوف في سجل المكالمات. وستعثر على الرقم هناك إذا سبق لك الاتصال به. لكنك ستعثر على رقم الهاتف فقط، وليس جهة الاتصال.

وقد لا تتذكر رقم الهاتف المحذوف على الإطلاق، لكن مطالعة سجل المكالمات قد تساعدك في التعرف إليه. وحاول أن تتذكر متى تحدثت إلى الشخص آخر مرة ومدة المكالمة التقريبية، حتى تستطيع الربط بين أرقام الهواتف الموجودة أمامك وبين هوية الشخص.

وإذا لم تستطع تحديد رقم الهاتف المحذوف، ففكر في استخدام تطبيقات للتعرف على هوية المتصل مثل Truecaller. ويؤدي هذا التطبيق دور دليل الهاتف لمساعدتك في التعرف على الأرقام المجهولة في سجل مكالماتك.

الطريقة الرابعة:

استخدم تطبيقات الطرف الثالث

إذا لم تنجح أي من الطرق السابقة، فعليك محاولة استرداد أرقام الهواتف باستخدام الحلول المقدمة من طرف ثالث. وهناك العديد من التطبيقات المتاحة في السوق لمساعدتك على استعادة أرقام الهاتف المحذوفة من جهاز أندرويد.

وتضم أشهر هذه التطبيقات Dr. Fone Android Data Recovery، وFonepaw، وDroidKit. وستجد غالبية تطبيقات استرداد البيانات مجانية، لكن عليك الدفع من أجل الحصول على المزايا الأكثر تقدماً. وستقوم غالبية هذه التطبيقات بمسح هاتفك من أجل العثور على آثار أرقام الهاتف المحذوفة، ثم ستسمح لك بإعادتها إلى هاتفك الأندرويد يدوياً.

وإذا نويت استخدام أحد هذه التطبيقات، فقم بإدخال هاتفك في وضع الطيران فوراً وتوقف عن استخدامه؛ حيث ستساعدك هذه الخطوة على تجنب استبدال البيانات التي تحاول استردادها.

أشياء يجب معرفتها قبل استخدام تطبيقات من طرف ثالث

يجب أن تدرك أن تطبيقات استرداد البيانات لا تضمن لك إعادة أرقام الهواتف المحذوفة. علاوةً على أنها قد تُلزمك بعمل تأصيل (روت) لجهازك، لأن غالبية البيانات المحذوفة يجري الاحتفاظ بها داخل جزءٍ من النظام لا يمكن الوصول إليه سوى باستخدام صلاحيات الروت.

ولا نوصي بتأصيل جهازك مطلقاً إلا إذا كنت من المستخدمين البارعين تقنياً، وتعرف جيداً ما أنت بصدده. وتجدر الإشارة إلى أن تأصيل جهازك قد يؤدي لإبطال الضمان على هاتفك الذكي، ويعرضه للتهديدات الأمنية المحتملة. وإذا كنت مصراً على تأصيل جهازك، فيمكنك فعل ذلك بسهولة بمساعدة أداة Magisk.

هل تبقى أرقام الهواتف المحذوفة على الجهاز؟

نعم، تظل أرقام الهواتف المحذوفة على جهازك. لكن المساحة التي تشغلها تلك الأرقام تصنف على أنها "محذوفة"، أي إنها متاحة لتسجيل بيانات جديدة عليها. وبمجرد أن تضيف بيانات جديدة لهاتفك، تحل تلك البيانات محل الملفات المحذوفة التي تختفي للأبد.

كيف أحتفظ بنسخة احتياطية من أرقام هواتفي؟

وفقاً لما ورد في موقع Make Tech Easier الأمريكي، كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول بحساب جوجل على جهازك حتى يجري إعداد نسخة احتياطية من جهات اتصالك، وبيانات التطبيقات، وسجل المكالمات، وغيرها للاحتفاظ بها تلقائياً على جوجل درايف. ويمكنك تفعيل النسخ الاحتياطي لأرقام الهاتف يدوياً عن طريق التوجه إلى "الإعدادات" على هاتفك، ثم اختيار "Google"، والنقر على "إعدادات تطبيقات Google"، ثم "مزامنة جهات اتصال Google"، واختر بعدها "أيضاً مزامنة جهات الاتصال على هذا الجهاز"، ثم اضغط على "الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جهات اتصال الجهاز ومزامنتها تلقائياً".

هل من الآمن استخدام تطبيقات استرداد البيانات من طرف ثالث؟

نعم، من الآمن استخدام تطبيقات استرداد البيانات من طرف ثالث في غالبية الحالات. إذ إن الغرض منها هو استرداد البيانات، ولا تسبب أي أضرار لنظام التشغيل أو الجهاز. ومع ذلك قد تقوم بعض التطبيقات غير الموثوقة بسرقة بيانات الخصوصية من جهازك، أو تثبيت أحد برامج التجسس عليه. لهذا عليك البحث جيداً قبل اختيار تطبيق الاسترداد المناسب.

المصدر / وكالات