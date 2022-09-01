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حماس: القصف (الإسرائيلي) على سوريا امتداد للعدوان على شعبنا

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حماس: القصف (الإسرائيلي) على سوريا امتداد للعدوان على شعبنا

01 سبتمبر 2022 . الساعة 00:41 بتوقيت القدس
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حماس تدين القصف الإسرائيلي على سوريا

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن القصف (الإسرائيلي) على مناطق مدنية في سوريا واستهداف مرافق مطار حلب الدولي، هو امتداد لعدوانه على شعبنا ومقدساتنا، وسطوته على ثروات المنطقة، ولابد من مواجهته من كل القوى الحي في الأمة

وأضاف قاسم في تصريح صحفي: "أن القصف الصهيوني لسوريا هو سياسة إرهابية واستعمارية تؤكد عنجهية هذا الكيان وعدوانيته".

وتصدت الليلة الدفاعات الجوية السورية لغارات (إسرائيلية) طالت مواقع في محيط مطار دمشق بالإضافة إلى استهداف مطار حلب الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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