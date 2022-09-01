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قصف (إسرائيلي) على مطار حلب شمالي سوريا

01 سبتمبر 2022 . الساعة 00:32 بتوقيت القدس
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غارات إسرائيلية على مطار حلب الدولي

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأربعاء، بتعرض مطار حلب الدولي شمالي البلاد لقصف (إسرائيلي)، ما أدى لوقوع أضرار مادية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إنه "حوالي الساعة 20.00 (17:00 ت.غ) من مساء الأربعاء، استهدف العدو الصهيوني مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على ما أوردته "سانا".

وكان قصفاً (إسرائيلياً) مشابهاً في حزيران/ يونيو الماضي، استهدف مطار دمشق الدولي، ما أدى إلى إخراجه عن الخدمة لأكثر من 10 أيام.

المصدر / وكالات
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