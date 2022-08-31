انتشار "إنفلونزا الطماطم" في الهند.. وتكهنات بشأن طبيعة المرض

ينتشر مرض جديد في الهند أطلق عليه الخبراء "إنفلونزا الطماطم" رغم أن الطماطم لا علاقة لها بالمرض، إلا أن البثور التي تظهر على الجسم بسببه حمراء ومؤلمة وتشبه حبة الطماطم.

وتم الإبلاغ عن الفيروس الجديد الذي يسبب المرض في 5 أيار/ مايو الماضي، وهنالك الآن عشرات الإصابات في الهند وتنتشر الحالات في أجزاء جديدة من البلاد.

وبحسب موقع "ذا كونفرزيشن" فإن معظم الحالات هي لأطفال دون الخامسة، وتشمل الأعراض ارتفاع درجة الحرارة وآلاما شديدة في المفاصل، وطفحا جلديا، وبثورا حمراء مؤلمة.

ولم ترد تقارير تقول إن المرض خطير، ولم يسبب وفيات حتى الآن، ويبدو أن المصابين به يتعافون.

ولا يزال الأطباء غير متأكدين من سبب المرض، ويعتقد البعض أنه فيروس ينتقل عن طريق البعوض مثل حمى الضنك.

وفي بريطانيا تم فحص طفلين مصابين بالمرض بعد أعراض ظهرت عليهما بعد عودتهما من عطلة عائلة في ولاية كيرالا، وتقول الفحوصات إنه فيروس معوي يسمى (coxsackie A16)

ويشير الموقع إلى أن إنفلونزا الطماطم هي في الواقع "مرض اليد والقدم والفم" (HFMD) وأعراضه بثور على راحة اليد، وباطن القدمين، وفي الفم.

ولا يعتبر المرض نوعا من الإنفلونزا، ولا علاقة له بالطماطم، وليس مرضا جديدا على الإطلاق.

وعادة ما تكون الأعراض خفيفة، ويزول المرض من تلقاء نفسه في غضون أسبوع.

وتابعت الصحيفة بأنه مثل حالات الأطفال شديدة العدوى، فإن المرض يمكن أن ينتشر عن طريق البراز، أو السوائل الموجودة في البثور، وينصح بعزل الأطفال المصابين لمدة خمسة أيام على الأقل بعد بدء ظهور الأعراض.

المصدر / فلسطين أون لاين