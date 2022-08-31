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حماس: إنجاز خليل عواودة يؤكد صلابة الإرادة لدى الأسرى

31 اغسطس 2022 . الساعة 21:12 بتوقيت القدس
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أكّد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، أن إنجاز الأسير خليل عواودة يضاف إلى سجل إنجازات الأسرى في معاركهم ضد السجان الصهيوني.

وفي بيان صحفي، وجّه قاسم التحية إلى الأسير العواودة الذي خاض معركة ضد السجان الصهيوني بأمعائه الخاوية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات الأسرى في معاركهم المتواصلة ضد السجان.

وقال قاسم، إن هذه الإنجازات تؤكد صلابة الإرادة لدى الأسرى الأبطال، وأن كل بطش وعنجهية السجان الصهيوني تفشل في كل مرة في كسر إرادة أسرانا الأبطال.

وبيّن أن هذا الإنجاز يأتي على مشارف معركة كبرى تخوضها الحركة الوطنية الأسيرة ضد سياسات ما يسمى بمصلحة السجون، والتي سيكون أحد أشكالها دخول ألف أسير إضرابا مفتوحا عن الطعام غدا.

وأكد أن قضية الأسرى ستظل على رأس سلم أولويات المقاومة، والتي تعمل على الدوام لكسر القيد عنهم.

والأسير عواودة من بلدة إذنا غربي الخليل جنوبي الضفة الغربية، أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام.

وكانت المحكمة العليا للاحتلال، رفضت أمس الثلاثاء، الإفراج عنه، رغم ما وصل إليه من وضع صحي خطير جدا، حيث بات لا يقوى على الحركة أو الحديث.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الاحتلال #حازم قاسم #خليل عواودة

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