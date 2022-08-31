1200 أسير يبدؤون غداً إضراباً مفتوحاً عن الطعام

قال مكتب إعلام الأسرى، إن قرابة 1200 أسير سيشرعون غداً الخميس بإضراب عن الطعام، في أولى خطوات مواجهة سياسات إدارة سجون الاحتلال.

وأفاد المكتب في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن الفوج الأول من المضربين ارتفع إلى 1200، بعد انضمام مزيد من أسرى حركة فتح في سجن رامون.

وأوضح أن الحركة الأسيرة ستسلم إدارة السجون قوائم أسرى الفوج الأول المضربين عن الطعام، في تمام الساعة الخامسة من مساء غدٍ.

وأشار إلى أن الحركة الأسيرة ستعلن في بيان رسمي غداً أسماء قيادة الإضراب الشامل، من جميع الفصائل.

وأهاب مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة، بأبناء شعبنا والعالم بمساندة الأسرى في معركة الإضراب الشامل ضد إجراءات السجان.

وقال القدرة، إن الأسرى بحاجة لكل مساندة في الأماكن كافة، حتى نخفف عليهم أيام معاناتهم خلال معركة الإضراب.

وأضاف أن أسرانا عزيمتهم صلبة قوية لن يكسرها السجان، وهم منتصرون بإذن الله بإيمانهم بقضيتهم وبدعم أبناء شعبهم.

ومن المقرر أن يصعد الأسرى، من خطواتهم الاحتجاجية، بدخول الدفعة الأولى في الإضراب الشامل عن الطعام، مع استمرار حل الهيئات التنظيمية، وإبقاء حالة التمرد على قوانين السجان.

وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا داخل سجون الاحتلال، أن الأسرى يخوضون معركتهم موحدين في مواجهة السجان بقيادة وطنية تمثل فصائل الشعب الفلسطيني.

وأشارت اللجنة إلى أن الوحدة التي جسَّدها الأسرى داخل السجون يجب أن تنتقل وتؤسس لوحدة خارج قلاع الأسر، لافتة إلى أن الوحدة الوطنية يمكن تحققها إن توفرت الإرادة الحقيقية لذلك من الأطراف كافّة.

ودعت الكل الفلسطيني للضغط على الاحتلال بكافة الأدوات والإمكانيات المتاحة حتى يستجيب لمطالب الأسرى.

واستأنف الأسرى في 22 آب/أغسطس الجاري خطواتهم النضالية، التي علقوها في شهر آذار/مارس الماضي، بعد أن تراجعت إدارة السّجون عن تعهدات سابقة لصالح الأسرى.

واستندت خطوات الأسرى الجديدة على مسار "العصيان والتّمرد" على قوانين إدارة السّجون، وذلك بالامتناع عن الخروج إلى "الفحص الأمني"، وإرجاع وجبات الطعام، بالإضافة إلى ارتداء زي الاعتقال البني (الشاباص)، وإغلاق الأقسام، وحل الهيئات التنظيمية، وصولاً إلى الإضراب عن الطعام.

المصدر / فلسطين أون لاين