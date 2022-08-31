الاتحاد الأوروبي يعلّق تأشيرات السفر مع روسيا

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على تعليق تأشيرات السفر مع روسيا، وسط استمرار الحرب التي تنفذها موسكو ضد أوكرانيا.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، إن دول التكتل شهدت زيادة كبيرة في المعابر الحدودية من روسيا إلى الدول المجاورة.. "أصبح هذا يشكل مخاطرة أمنية".

وأضاف بوريل: "لذلك نتفق اليوم مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على التعليق الكامل لاتفاقية تسهيل التأشيرة بين الاتحاد وروسيا".

وذكر المسؤول الأوروبي أن العلاقات مع موسكو "لا يمكن أن تبقى كما هي"، مشددا على ضرورة أن "يتمّ تعليق الاتفاقية بالكامل".

وأشار بوريل إلى أنه في السابق تم تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرة لجماعات مثل مسؤولي الدولة الروسية، قائلا: "مع القرار الأخير سينخفض ​​عدد التأشيرات الجديدة الصادرة للمواطنين الروس بشكل كبير، ولا تسهيلات بعد الآن".

وأكد أن الطلبات التي ستقدم بعد الآن ستمر عبر تدقيق شديد، لافتا إلى أن بلدان من الاتحاد الأوروبي مثل بولندا وفنلندا وتشيكيا طالبت بحظر كامل للمواطنين الروس، إلا أن دولا مثل فرنسا وألمانيا واليونان وقبرص الرومية عارضت ذلك.

ووفقًا للقرار الصادر اليوم، سيتم تدقيق وضع تأشيرات الدخول المقدمة سابقًا من دول الاتحاد الأوروبي للمواطنين الروس وإجراء دراسة حول مستقبلها.

وأشار بوريل أن دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لروسيا يمكنها اتخاذ إجراءاتها الخاصة على المستوى الوطني للحد من دخول الروس.

المصدر / الأناضول