باكستان.. عمران خان يمثل أمام القضاء بتهمة "الازدراء"

مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الأربعاء، أمام محكمة العاصمة إسلام أباد العليا لمواجهة اتهامات بـ"الازدراء".

جاء ذلك على خلفية خطاب ألقاه خان في إسلام آباد، السبت، تعهد خلاله بمقاضاة ضباط شرطة وقاضية، كما قال إن أحد مساعديه المقربين تعرض للتعذيب بعد اعتقاله، في إشارة إلى شهباز جيل.

وينظر في القضية مجلس مؤلف من 5 أعضاء، برئاسة رئيس المحكمة "أطهار من الله".

وقد اتخذت شرطة إسلام أباد ترتيبات أمنية صارمة حول مبنى المحكمة خلال مثول عمران خان أمامها وقبله.

وأمس الثلاثاء، رفض رئيس الوزراء الباكستاني السابق في رده الكتابي المقدم إلى المحكمة تقديم اعتذار، قائلاً إنه "مستعد لسحب كلماته إذا كانت غير مناسبة".

وبموجب الاتهام، قد يواجه خان عقوبة السجن لعدة سنوات.

واعتقلت الشرطة الباكستانية، في وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري، المساعد السياسي لخان شهباز جيل عقب ظهوره على محطة التلفزيون الخاصة "ARY TV" وحثه الجنود والضباط على رفض الانقياد "لأوامر غير قانونية" من القيادة العسكرية.

ووجهت إلى جيل اتهامات بالخيانة، والتي بموجب القانون الباكستاني يعاقب عليها بالإعدام.

وفي هذا الشأن، قال خان إن الشرطة "أساءت" معاملة جيل في أثناء احتجازه، بينما تؤكد الشرطة أن جيل يعاني من الربو ولم يتعرض لسوء معاملة في أثناء اعتقاله، وفق "أسوشيتد برس" الأمريكية.

في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة بشكل منفصل الصحفي جميل فاروقي وهو مؤيد لخان، إثر مزاعمه بأن جيل قد تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة.

وفي 11 إبريل/ نيسان الماضي، انتخب البرلمان شهباز شريف، زعيم المعارضة السابق، رئيسا للوزراء في البلاد خلفا لعمران خان.

وجاء انتخاب شريف بعد تصويت حجب الثقة عن خان، وانسحاب حزب الأخير من التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد.

المصدر / الأناضول