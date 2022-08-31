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شرطة الاحتلال تقمع وقفة مساندة للأسير عواودة في الرملة

31 اغسطس 2022 . الساعة 18:37 بتوقيت القدس
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خلال اعتقال شرطة الاحتلال أحد المشاركين بالوقفة

قمعت شرطة الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، وقفة إسناد للأسير خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ 172 يوما، واحتجاجا على سياسة الاعتقالات الإدارية التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

ونُظمّت الوقفة أمام مشفى "أساف هروفيه" في الرملة بالداخل المحتل، حيث يقبع الأسير عواودة، والذي يتواصل تدهور وضعه الصحيّ الحرج، ما يهدد حياته.

وتأتي الوقفة ضمن سلسلة تظاهرات تضامنية، نُظِّمت إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال.

وشارك في الوقفة محامون ونشطاء، قبل أن تعتدي شرطة الاحتلال على المشاركين، واعتقال أحدهم.

ورفع المشاركون لافتات كُتبت عليها شعارات احتجاجية ضدّ الاعتقالات، والاعتقالات الإدارية، ولافتات حملت شعارات مساندة للأسير عواودة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #الرملة #خليل عواودة

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