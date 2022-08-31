تساقط جديد لحجارة أحد الأعمدة داخل مصلى الأقصى

تساقطت، اليوم الأربعاء، حجارة جديدة لأحد الأعمدة داخل مصلى "الأقصى القديم" جنوب المسجد الأقصى.

وأوضحت مصادر مقدسية أن الحجارة سقطت من أحد تيجان العمود الأيسر لباب النبي "المزدوج الغربي"، الذي يؤدي إلى الزاوية والمكتبة الختنية داخل مصلى "الأقصى القديم"، ويعتبر العمود من أقدم أعمدة المسجد التي تعود للعهد الأموي.

وقال الباحث المقدسي رضوان عمرو، لقد تم توثيق جديد لاستمرار تساقط حجارة من أقدم وأضخم أعمدة الأقصى على الإطلاق، أعمدة قاعة باب النبي عليه السلام في "الأقصى القديم".

وأشار عمرو إلى أن هذه الأعمدة هي الحاملة للمصلى القبلي وقبته ومنبره ومحرابه.

ويأتي تساقط الحجارة من الأعمدة استكمالا لتساقط حجارة سابقة في ذات المكان ومحيطه، بدءا من منتصف يونيو/حزيران الماضي، حيث سقط حجر من الحجارة الداخلية للسور الجنوبي للمسجد الأقصى داخل التسوية المعروفة بمصلى الأقصى القديم.

وتساقط مزيد من الحجارة من أعمدة المصلى القديم في المسجد الأقصى، في الأول من يوليو/تموز الماضي، بسبب حفريات الاحتلال في محيط السور الجنوبي.

وتماطل سلطات الاحتلال بالسماح لفريق فني تابع لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، لفحص ما يجري في محيط السور الجنوبي للمسجد الأقصى، وتمنع عمليات الترميم فيه.

وحذّر مختصون في شؤون المسجد الأقصى المبارك من خطورة استغلال الاحتلال للفراغات الموجودة أسفل المسجد، والعبث فيها بحفريات تهدد أساساته.

المصدر / فلسطين أون لاين