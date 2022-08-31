فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

1200 أسير يبدؤون غداً إضراباً مفتوحاً عن الطعام

تساقط جديد لحجارة أحد الأعمدة داخل مصلى الأقصى

الاتحاد الأوروبي يعلّق تأشيرات السفر مع روسيا

الاحتلال يحرم عائلة القيادي رأفت ناصيف من زيارته

باكستان.. عمران خان يمثل أمام القضاء بتهمة "الازدراء"

شرطة الاحتلال تقمع وقفة مساندة للأسير عواودة في الرملة

محامون: السلطة توجه تهماً جنائية لستة معتقلين سياسيين

وقفة داعمة للأسرى في خطواتهم النضالية ضد السجان

"مرابطات الأقصى".. ملف يُنشر غدًا في صحيفة فلسطين

الشرطة تنهي خلافا لفتاتي عائلة "الطويل" مع والدهما

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

دعوات لإحياء صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى ونابلس

31 اغسطس 2022 . الساعة 18:04 بتوقيت القدس
...

انطلقت دعوات للحشد والمشاركة في إحياء "الفجر العظيم" بالمسجد الأقصى المبارك، بعد غد الجمعة.

وحثت الدعوات المواطنين على تكثيف المشاركة في أداء صلاة الفجر والرباط في المسجد الأقصى المبارك، تصديا لمخططات الاحتلال التهويدية فيه.

وبالتزامن مع دعوات إحياء الفجر العظيم بالمسجد الأقصى، انطلقت دعوات لإحياء الفجر العظيم في مسجد نصر بنابلس بعنوان "فجر المجاهدين"، تخليدا لذكرى الأربعين يوما لارتقاء المجاهدين المشتبكين محمد العزيزي، وعبد الرحمن صبح.

وأكدوا أن الدعوات جاءت لتجديد البيعة مع الله على مواصلة درب المجاهدين والمقاومين والمشتبكين الثائرين، حتى تحرير فلسطين والأقصى.

ويلبي الفلسطينيون دعوات إحياء الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي، وعموم مساجد الضفة الغربية، للتصدي لمخططات الاحتلال والتأكيد على التمسك بالمقدسات.

وتتواصل الدعوات والحملات لإحياء "الفجر العظيم" وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، لمواجهة مخططات الاحتلال.

وتحولت حملة "الفجر العظيم" إلى تظاهرة دينية سياسية أسبوعية في المسجد الأقصى المبارك، من خلال تسمية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها الشارع المقدسي.

وانطلقت الحملة لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك، حتى عمت هذه الحملة بقية المدن الفلسطينية.

وعادت "الفجر العظيم" مع بدايات عام 2022 إلى واجهة المبادرات الشعبية المقدسية التي تمثل تجمعًا شعبيًا أسبوعيًا كبيرًا في قلب المسجد الأقصى.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #نابلس #الفجر العظيم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة