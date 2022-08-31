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الشرطة تنهي خلافا لفتاتي عائلة "الطويل" مع والدهما

31 اغسطس 2022 . الساعة 17:53 بتوقيت القدس
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جانب من الاجتماع بين الشرطة وعائلة الطويل لإنهاء الخلاف مع فتاتيهما

قالت إدارة الشرطة المجتمعية، إنها تابعت بالتعاون مع مركز "حياة" لحماية وتمكين النساء، قضية فتاتي عائلة الطويل، وذلك بعد مناشدة أطلقتها الفتاتان على إثر خلاف مع والدهما.

وذكر مدير إدارة الشرطة المجتمعية العميد د. وئام مطر، أن إدارته تابعت القضية بتوجيهاتٍ من قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني، وقيادة الشرطة.

وأضاف، أنه تم التواصل مع وجهاء عائلة الفتاتين للعمل على متابعة الخلاف الأسري القائم وإنهائه.

وبيّن مطر أنه تم الالتقاء بالفتاتين في مركز "حياة" لحماية وتمكين النساء، بحضور العميد رياض القاضي مدير شرطة محافظة رفح، ومختار عائلة الفتاتين صالح الطويل وعمهما د. يوسف الطويل؛ للوقوف على حيثيات الإشكالية مع والداهما والعمل على إيجاد حلول للمشكلة الاجتماعية بين الأب وبناته.

وأوضح أن أجواء التفاهم سادت اللقاء بين الفتاتين وذويهما، وعلى إثره قررت الفتاتان العودة لبيت العائلة.

بدورها، أوضحت زينب الغنيمي مدير مركز "حياة" أنه تم مناقشة عدد من الحلول للخلاف القائم، بعد تقريب وجهات النظر بين الفتاتين وعائلتهما.

وأكدت استمرار متابعة القضية بالشراكة مع إدارة الشرطة المجتمعية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الشرطة #فاطمة ووسام الطويل

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