"حماس" تشيد بموقف مديرة التسويق بـ"جوجل"

اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، جهاد طه، موقف مديرة التسويق في شركة "جوجل"، أرييل كورين، برفضها للتعاون بين الشركة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، موقفًا "شجاعًا".

ودعا طه، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، شركة "جوجل" إلى "التوقف عن هذه السياسة المنحازة للاحتلال، ما يجعلها شريكة له في عدوانه المستمر على شعبنا".

وكانت مسؤولة في شركة "جوجل - Google" في الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت استقالتها، مطلع الأسبوع الجاري، بسبب تعرضها لما وصفته "بالتصرفات الانتقامية، والبيئة المعادية، والإجراءات غير القانونية من قبل الشركة".

يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من مساهمة مديرة التسويق لمنتجات غوغل التعليمية، أرييل كورين، في صياغة خطاب بين عمال "جوجل" و"أمازون"، ينتقد مشروع "نيمبوس"، الذي يسهل مراقبة الفلسطينيين، ويساعد في توسيع مستوطنات الاحتلال الجاثمة على الأراضي الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين