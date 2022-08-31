الأولى فلسطينياً.. رسالة علمية تستخدم المنهج شبه التجريبي في الإعلام

منحت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الإسلامية بغزة درجة الماجستير للباحث يوسف يحيى أبو حشيش، بعد مناقشة رسالته في الصحافة التي حملت عنوان "أثر السرد في تلقي الأخبار لدى الشباب الجامعي الفلسطيني: دراسة شبه تجريبية".

وتمثلت أهمية دراسة الباحث أبو حشيش في كونها الدراسة الأولى فلسطينيًا التي اعتمدت على المنهج شبه التجريبي في البحوث الإعلامية.

وهدفت الدراسة للبحث في تأثير السرد كأسلوب إبداعي وتجديدي في كتابة الأخبار على تلقي الجمهور وتفسيرهم وتفاعلهم معها.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأخبار الصحفية التي كُتبت بأسلوب سردي وتعبيرات لغوية جذابة كان لها أثر في تفسير المتلقين واهتمامهم بالخبر، كما أنها بينت وجود علاقة بين مستوى جذب النص للانتباه وإثارة الاهتمام وبين توظيف أدوات البلاغة الجمالية والفنية في محتوى الأخبار.

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز كتابة الأخبار في وسائل الإعلام الفلسطينية بأساليب سردية إبداعية، من خلال توظيف أدوات البلاغة الجمالية والفنية، بما يخدم أهداف الرسالة الصحفية، ويرتقي بالذوق العام للقراء.

وأكدت الدارسة ضرورة اهتمام المؤسسات الإعلامية والجامعات بزيادة القدرات اللغوية والتعبيرية للصحفيين وطلبة الإعلام.

وحازت أطروحة الباحث أبو حشيش على إشادة لجنة الحكم والمناقشة، المكونة من الأستاذ الدكتور طلعت عيسى مشرفًا ورئيسًا، والأستاذ الدكتور سناء أبو دقة مناقشًا داخليًا، والدكتور أحمد مغاري مناقشًا خارجيًا، وذلك لبلاغة أسلوبها اللغوي ودقته، واتباعها منهجًا علميًا رصينًا.

كما أوصت لجنة المناقشة بترجمة بحث مستل من الأطروحة إلى عدة لغات أجنبية ونشره في المجلات العلمية المحلية والدولية، وصولًا لكافة الباحثين والمتخصصين في أنحاء العالم.











المصدر / فلسطين أون لاين