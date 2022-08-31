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حثت شعبنا إلى مساندة الأسرى

فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من سياساته الإجرامية بحق الأسرى

31 اغسطس 2022 . الساعة 15:27 بتوقيت القدس
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أكدت فصائل المقاومة، اليوم الأربعاء، وقوفها الكامل والتزامها التام تجاه الأسرى البواسل في الدفاع عنهم، وتبني مطالبهم المشروعة، ودعم خطواتهم الاحتجاجية ضد سياسة الإهمال والصلف حتى يحققوا الحرية والعودة إلى عوائلهم وشعبهم.

وقالت الفصائل في بيان صحفي، أصدرته عقب اجتماعها بمدينة غزة اليوم: "إن المقاومة الفلسطينية وهي تلتزم بحماية أسرانا، قد قطعت عهدا على نفسها تبييض السجون من أسرانا البواسل، لنحذر العدو الصهيوني من مغبة استمراره في سياساته الاجرامية والتي لن تقابل بصمت أو تهاون ازاء قضية الأسرى".

وتابعت "أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال هي بحق من أخطر قضايا الصراع بيننا وبين المحتل، ولا يمكن أن يتم تناولها كردات فعل، في ظل استمرار الممارسات العدوانية للعدو".

وأشارت إلى أن هذا الأمر يحتم على شعبنا وجميع الفعاليات والفصائل، بتفعيل قضية الأسرى وجعلها القضية الحاضرة أمام العالم بأسره.

ودعت السلطة في رام الله إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى، بداية من إعادة رواتبهم المقطوعة، وتوفير حياة كريمة لعوائلهم، والكف عن سياسة التمييز بين الأسرى، وضرورة حمل قضيتهم إلى المؤسسات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، وامام وسائل الاعلام العالمية.

ووجهت الفصائل التحية للمقاومين في الضفة الغربية المحتلة، في جهادهم ومقاومتهم المستمرة في التصدي للاحتلال، وحثت شرفاء شعبنا إلى ضرورة التكاتف وتصعيد العمل المقاوم في الضفة للوقوف في وجه العدو والاستيطان.

ودعت الأجهزة الأمنية في الضفة إلى وقف الملاحقة الأمنية بحق المقاومين وضرورة الافراج الفوري والعاجل عن المعتقلين من مقاومي شعبنا الاطهار.

وحثت شعبنا في الضفة وغزة وكافة أماكن تواجده، وإلى أحرار الأمة إلى مساندة الأسرى البواسل في سجون العدو، ودعم خطواتهم النضالية واسنادها، وتحقيق اللحمة الوطنية بدعم أسرانا وأبنائنا في سجون العدو.

وأكدت فصائل المقاومة أنها في حال انعقاد دائم لمتابعة كافة التطورات داخل سجون الاحتلال وخاصة اضراب الأسرى عن الطعام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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