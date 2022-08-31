استقالة مديرة بـ"غوغل" بعد رفضها توقيع عقد مع جيش الاحتلال

قررت مديرة التسويق لمنتجات جوجل التعليمية، أرييل كورين، الاستقالة من منصبها؛ احتجاجا على إجراءات "انتقامية" تنتهجها الشركة ضدها بعد رفضها توقيع عقد مع جيش الاحتلال بقيمة مليار دولار أمريكي.

وقالت "كورين"، إنها ستستقيل من عملها في غوغل "بسبب التصرفات الانتقامية، والبيئة المعادية، والإجراءات غير القانونية من الشركة"، وذلك بعد فترة وجيزة من مساعدة آرييل كورين في صياغة خطاب بين عمال جوجل وأمازون، ينتقد مشروع "نيمبوس"، الذي يسهل مراقبة الفلسطينيين، ويساعد في توسيع المستوطنات الإسرائيلية.

وأوضحت أن مديرها أبلغها بعد صياغة الخطاب، أنه يجب أن تنتقل إلى البرازيل أو أن تخسر منصبها.

وأكدت "كورين" أنها خلال عملها في "غوغل" شاهدت عملية إسكات منهجية للأصوات الفلسطينية واليهودية والعربية والمسلمة، القلقة بشأن تواطؤ الشركة في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينية، التي تصل حد الانتقام.

وأشارت إلى أن "غوغل" نجحت من خلال خلق بيئة من الخوف بين الموظفين، بحماية مصالحها التجارية مع جيش وحكومة الاحتلال.

ودعت موظفي شركتي "غوغل" وأمازون" لقراءة مشروع "نيمبوس"، كما حثت العاملين في الشركتين على الوقوف ضد المشروع.

وأمضت كورين أكثر من عام في التنظيم ضد مشروع "نيمبوس"، وهو اتفاق بقيمة 1.2 مليار دولار لشركة جوجل وأمازون لتزويد دولة الاحتلال وجيشها بخدمات محرك البحث العملاق.