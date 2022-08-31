وقفة داعمة للأسرى في خطواتهم النضالية ضد السجان

شارك عشرات المواطنين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بوقفة داعمة للأسرى في خطواتهم النضالية لانتزاع حقوقهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية مع الأسرى نظمتها بلدية رفح، اليوم، بالتعاون مع جمعية واعد للأسرى والمحررين ووزارة الأوقاف والشئون الدينية والكتلة الإسلامية، أمام مقر البلدية.

ورفع المشاركون صورًا للأسرى المؤبدات والأسير الفتى أحمد مناصرة والأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 172 على التوالي خليل عواودة.

كما رفعوا لافتاتٍ كُتب عليها: "أسرانا فجر الحرية يقترب"، و"روحك ما يهمها اعتقال"، و"التغذية القسرية أسلوب مهين يستخدمه العدو للنيل من عزيمة أسرانا الأبطال"، و"أنقذوا أسرانا المرضى"، والاعتقال الإداري جريمة إنسانية"، و"لا للتعذيب واستخدام العنف الجسدي ضد الأسرى الفلسطينيين".

وأوضح رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي أنّ الوقفة دعم وإسناد لأسرانا الذين يواجهون ظلم السجان وغطرسته في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "أسرانا الذين ضحّوا من أجل رفعة الوطن لن نتخلى عنكم، ولن نترككم فريسة سهلة للعدو"، داعيًا جميع أطياف شعبنا وأبنائه للوقوف صفًّا واحدًا خلف مطالب الأسرى المشروعة والعمل على فكاك قيدهم.

ولفت الصوفي إلى أنّ النظام العالمي يقف متفرجًا أمام عذابات الأسرى الفلسطينيين دون أن يُحرّك ساكنًا، كما أنه يتعامل بازدواجية ويكيل بمكيالين ولا ينصف الإنسان الفلسطيني في أي من قضاياه العادلة.

وطالب بضرورة تطبيق قوانين وشرائع حقوق الإنسان العالمية على الشعب الفلسطيني وإنصافه في مطلبه نيل الحرية والاستقلال والانعتاق من الاحتلال البغيض.

وشدّد رئيس بلدية رفح على أنّ الحق بالحرية هو حق طبيعي كالحق في الحياة والحصول على الماء والهواء، مخاطبًا الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمؤسسات الدولية التي تدعي رعاية حقوق الإنسان: "أين ضمائركم، أين شرائعكم، أين قوانينكم، أين هي إنسانيتكم من الأسرى الفلسطينيين؟".

بدوره، أوضح مدير جمعية واعد عبد الله قنديل أنّ الأسرى بحاجة ماسة إلى دعم حقيقي في ظل خوضهم برنامجًا وطنيًّا نضاليًّا تصعيديًّا ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي الظالمة.

وقال: "يجب على شعبنا في كافة أنحاء الوطن الوقوف صفًّا واحدًا إسنادًا ومؤازرة للأسرى، عشية خوض 1000 أسير فلسطيني الإضراب عن الطعام في خطوة أولى لمواجهة انتهاكات السجان الإسرائيلي".

ولفت قنديل إلى أنّ الأسرى يخوضون معركة مصيرية، مشددًا على أنه "لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بالأسرى، وسيبقى صوتنا عاليًا عبر فعالياتنا الشعبية من أجل تشكيل ضغط على الاحتلال وتوفير بيئة مناسبة لإنجاح خطوات الأسرى النضالية".

من ناحيته، أكد ممثل حركة "حماس" في القوى الوطنية والإسلامية برفح، جمعة الغول، على أنّ محاولات الاحتلال الإسرائيلي إذلال أسرانا والنيل من إرادتهم لن تنجح وستتحطم على صخرة صمودهم.

وقال: "شعبنا الفلسطيني مع خطوات الأسرى النضالية ولن نتركهم وحدهم"، داعيًا فصائل شعبنا ومؤسساته كافة ضرورة دعم الأسرى والوقوف إلى جانبهم.

وطالب الغول السلطة الفلسطينية بضرورة رفع ملف الأسرى وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل محاكمة الجناة وفضحهم عالميًّا.

وفي السياق، قال مدير مديرية أوقاف رفح محمد عامر: "نقول لأسرانا نحن من خلفكم ولن نترككم وحيدين تواجهون ظلم السجان، وإنّ فجر الحرية بات قريبًا وستعودون إلى ذويكم وأهاليكم سالمين عاجلًا غير آجل بإذن الله"

وشدّد على أنّ المحتل إلى زوال، وستنتصر إرادة الأسرى على همجهيته كما انتصرت من قبل عام 2011 في صفقة وفاء الأحرار.





















