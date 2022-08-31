فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مخابرات السلطة تهاجم منزل المحرر "الهور" وتفشل في اعتقاله

كدفعة أولى.. (1000) أسير يشرعون بإضراب عن الطعام غدًا الخميس

الاحتلال يحوّل الحياة التعليمية في مسافر يطا إلى جحيم لا يطاق

اقتصاديون: تصريحات اشتية للاستهلاك الإعلامي وبعيدة عن الواقع

الاحتلال يعلن بناء 1250 وحدة استيطانية جديدة بـ "غيلو"

عائلة الأسير محمد الحلبي: الحكم عليه "جائر"

هل كان النبي عليه وسلم يُصلي الضحى يوما ويتركها يوما؟

"وحدات القمع" تقتحم أقسام سجن "رامون"

بحرية الاحتلال تُصادر مركبي إنارة قبالة شاطئ شمال غرب غزة

الجامعة الإسلامية بغزة تعلن عن وظيفة (مندوب تسويق/ مندوب مبيعات)

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الاحتلال يعلن بناء 1250 وحدة استيطانية جديدة بـ "غيلو"

31 اغسطس 2022 . الساعة 12:04 بتوقيت القدس
...
مستوطنة "غيلو" شهدت مرات عدة في الإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة فيها

أعلنت سلطات الاحتلال توسيع مستوطنة "غيلو" المُقامة على أراضي بيت جالا بمحافظة بيت لحم، بـ 1250 وحدة استيطانية جديدة.

وتوصّلت وزارة الإسكان الاسرائيلية وما يسمى "سلطة الأراضي" وشركات عقارات إسرائيلية، إلى اتفاق مشترك يقضي ببناء 1250 وحدة استيطانية جديدة في المنحدرات الجنوبية لمستوطنة "غيلو".

المخطط في القسم الأول يشمل منه 27 مبنًى، من 9 إلى 13 طابقًا، فيما يشمل القسم الثاني من المشروع 4 أبراج سكنية، تضم كل منها ما بين 20 إلى 24 طابقًا على قمة تلك المرتفعات، التي تطلُّ على جبال جنوب الضفة الغربية.

وستُسمّى المنطقة الاستيطانية الجديدة بـ "منحدرات غيلا"، حيث يأتي المخطط ضمن مشروع كبير يشمل تطوير الطرق والبنية التحتية والمناطق العامة، والحدائق والمناطق التجارية والتوظيفية جنوب غرب الأنفاق التي تربط القدس بالتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون".

المصدر / فلسطين أون لاين
#مخطط استيطاني #مستوطنة غيلو #وحدات استيطانية جديدة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة