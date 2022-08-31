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"وحدات القمع" تقتحم أقسام سجن "رامون"

31 اغسطس 2022 . الساعة 11:40 بتوقيت القدس
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وحدات القمع داخل سجون الاحتلال

اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، جميع أقسام سجن "رامون".

وقال "مكتب إعلام الأسرى، في بيان مقتضب:" إنّ وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت جميع أقسام سجن "رامون"، مشيرًا إلى أنّ حالة من التوتر تسود السجن في هذه الأثناء".

ومن الجدير بالذكر أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ نحو (4750) أسيرًا، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلًا، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقل، فيما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سجون الاحتلال #إدارة السجون #وحدات القمع #سجن رامون

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