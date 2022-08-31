بحرية الاحتلال تُصادر مركبي إنارة قبالة شاطئ شمال غرب غزة

صادرت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مركبي إنارة تعود ملكيتهما لصيادين فلسطينيين قبالة سواحل شمال غربي مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه مراكب الصيادين، قبل مصادرة مراكب الإنارة.

وتزامنت عملية مصادرة المراكب مع إطلاق نار تجاه مراكب الصيادين قُبالة منطقة السودانية شمال مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع مصابين في صفوف الصيادين عدا أضرار مادية لحقت بالمراكب المستهدفة.

ويعُد الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.



وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

المصدر / فلسطين أون لاين