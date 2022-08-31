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الجامعة الإسلامية بغزة تعلن عن وظيفة (مندوب تسويق/ مندوب مبيعات)

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الجامعة الإسلامية بغزة تعلن عن وظيفة (مندوب تسويق/ مندوب مبيعات)

31 اغسطس 2022 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان رقم (14/2022)

صادر عن دائرة شئون الخريجين بالجامعة الإسلامية

لخريجي إدارة الأعمال والتسويق الإعلام والعلاقات العامة والإعلان

فرصة عمل

(مندوب تسويق/ مندوب مبيعات)

وصل إعلان توظيف صادر عن دائرة شئون الخريجين بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية بغزة وبالتعاون مع شركة خاصة تعلن فيه عن توفر فرصة عمل (مندوب تسويق/مندوب مبيعات) لخريجي إدارة الأعمال والتسويق والإعلام والعلاقات العامة والإعلان للعمل في الشركة.

شروط التسجيل

• حاصل على شهادة البكالوريوس في إحدى التخصصات المذكورة أو تخصص ذي صلة.

• يفضل من لديه خبرة في مجال التسويق.

• لديه مهارات فن الاتصال والتواصل والاقناع.

• لديه مهارة العمل ضمن فريق.

• يفضل من لديه رخصة قيادة.

• يفضل من سكان مدينة غزة.

طريقة التسجيل

- على الراغبين بالتسجيل للوظيفة تعبئة الطلب من خلال الضغط  ( هنا )

- ينتهى التسجيل يوم الإثنين الموافق 5/9/2022م.

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