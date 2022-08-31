الجامعة الإسلامية بغزة تعلن عن وظيفة (مندوب تسويق/ مندوب مبيعات)

إعلان رقم (14/2022)
صادر عن دائرة شئون الخريجين بالجامعة الإسلامية
لخريجي إدارة الأعمال والتسويق الإعلام والعلاقات العامة والإعلان
فرصة عمل
(مندوب تسويق/ مندوب مبيعات)
وصل إعلان توظيف صادر عن دائرة شئون الخريجين بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية بغزة وبالتعاون مع شركة خاصة تعلن فيه عن توفر فرصة عمل (مندوب تسويق/مندوب مبيعات) لخريجي إدارة الأعمال والتسويق والإعلام والعلاقات العامة والإعلان للعمل في الشركة.
شروط التسجيل
• حاصل على شهادة البكالوريوس في إحدى التخصصات المذكورة أو تخصص ذي صلة.
• يفضل من لديه خبرة في مجال التسويق.
• لديه مهارات فن الاتصال والتواصل والاقناع.
• لديه مهارة العمل ضمن فريق.
• يفضل من لديه رخصة قيادة.
• يفضل من سكان مدينة غزة.
طريقة التسجيل
- على الراغبين بالتسجيل للوظيفة تعبئة الطلب من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل يوم الإثنين الموافق 5/9/2022م.