الجامعة الإسلامية بغزة تعلن عن وظيفة (مندوب تسويق/ مندوب مبيعات)

إعلان رقم (14/2022)

صادر عن دائرة شئون الخريجين بالجامعة الإسلامية

لخريجي إدارة الأعمال والتسويق الإعلام والعلاقات العامة والإعلان

فرصة عمل

(مندوب تسويق/ مندوب مبيعات)

وصل إعلان توظيف صادر عن دائرة شئون الخريجين بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية بغزة وبالتعاون مع شركة خاصة تعلن فيه عن توفر فرصة عمل (مندوب تسويق/مندوب مبيعات) لخريجي إدارة الأعمال والتسويق والإعلام والعلاقات العامة والإعلان للعمل في الشركة.

شروط التسجيل

• حاصل على شهادة البكالوريوس في إحدى التخصصات المذكورة أو تخصص ذي صلة.

• يفضل من لديه خبرة في مجال التسويق.

• لديه مهارات فن الاتصال والتواصل والاقناع.

• لديه مهارة العمل ضمن فريق.

• يفضل من لديه رخصة قيادة.

• يفضل من سكان مدينة غزة.

طريقة التسجيل

- على الراغبين بالتسجيل للوظيفة تعبئة الطلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل يوم الإثنين الموافق 5/9/2022م.