بلدية رفح و"هيئة الاستثمار" تناقشان تطوير المنطقة الصناعية الحرفية

ناقشت بلدية رفح جنوب قطاع غزة مع هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، آليات تطوير المنطقة الصناعية الحرفية شمال غرب المدينة.

جاء ذلك خلال لقاء ضمّ رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي وعدد من مدراء الدوائر في البلدية وأعضاء المجلس البلدي، ووفد من الهيئة ضَمَّ مدير عام الهيئة أ. علام غباين ومدير دائرة النافذة الاستثمارية فيها أ. باجس الدلو، في دار البلدية.

وناقش الطرفان تخطيط المدينة الصناعية من حيث توزيع أماكن الحرف والصناعات بالطريقة المثلى ومراعاة المنظر الجمالي لمدخلها وخلو الممرات الرئيسية من أيّ عوائق وعدم وجود مظاهر تلوث بصري.

وبحثا سبل تنفيذ مشاريع خدماتية ضمن الحزم الداعمة لعمل المستثمرين أبرزها إمكانية إنشاء تحلية مياه ذات قدرات عالية، وتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن أعمال المصانع، واستكمال توفير بعض الخدمات كشبكة اتصالات ومشاريع إنتاج طاقة بديلة.

وقدَّم وفد الهيئة استشارات حول آليات العمل والاستثمار في المدينة الصناعية، والعقبات المحتملة وكيفية التغلب عليها.

كما قدم رؤيته حول التجهيزات اللازمة والضرورية التي تحتاجها المدينة من أجل توفير بيئة مناسبة لعمل المستثمرين، متوقعا نجاحا باهرا للمدينة على مدار السنوات القادمة.

بدوره، رحب د. الصوفي بوفد هيئة الاستثمار، مُثَّمِّنًا تلبيته دعوة زيارة مقر البلدية، من أجل تقديم الاستشارات والتوجيهات لإنجاح مشروع المدينة الصناعية.

وأشار إلى أنّ نجاح المشروع من شأنه خلق فرص عمل دائمة ودعم التنمية المحلية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، موضحًا أنّ القطاع الاقتصادي من أكثر القطاعات استيعابًا للأيدي العاملة مما يعود بالنفع على المجتمع اقتصاديًّا.

وأكد رئيس البلدية على السعي الحثيث من أجل تحفيز المستثمرين من خلال توفير البيئة الآمنة لأعمالهم وتقديم الخدمات التي تساهم في إنجاح مشاريعهم.

من ناحيته، لفت مدير وحدة التنمية والاستثمار في البلدية م. حازم برهوم أنّ لقاءات متبادلة عديدة ستجمع الجانبَين من أجل الوقوف على آخر المستجدات ومتابعة تنفيذ ما تم بحثه ومناقشته خلال اللقاء.

واطّلع وفد الهيئة على مخططات المدينة الصناعية، وعاين أرضها واقعًا في جولة نظّمتها البلدية، عقب انتهاء اللقاء في دار البلدية.

يُذكر أنّ وفدًا من بلدية رفح نظّم زيارة لهيئة الاستثمار قبل أيام وأطلعها على كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع، وتم بحث آليات دعم إقامة وإنشاء مثل هذه المناطق الحرفية، والتي بدورها أبدت استعدادها الكامل لرفد البلدية بكافة المعلومات والتفاصيل اللازمة للمشروع، وإمدادها بالخبرات اللازمة في إطار التعاون المشترك.

وموّلت الحكومة الكويتية إنشاء المرحلة الأولى من المدينة الصناعية بمساحة 100 دونم بقيمة 2 مليون دولار، تضمّنت تنفيذ أعمال البُنى التحتية كالطرق وخطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء

المصدر / فلسطين أون لاين