آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرق خان يونس

توغّلت آليات الاحتلال العسكرية، صباح اليوم الأربعاء، بشكل محدود داخل أراضي المواطنين المُحاذية للسياج الأمني شرقي بلدة الفخاري شرق محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أنّ ثماني آليات عسكرية، توغّلت مسافة محدودة، انطلاقًا من موقع "صوفا" العسكري جنوب شرقي المحافظة، وشرعت بأعمال تجريف باتجاه الشمال بمحاذاة السياج الأمني.

وأوضحت أنّه من بين تلك الآليات أربع جرافات و"كباش" و"جرار"، إضافة إلى دبابتين تُشارك في عملية التوغل.

ولفتت إلى أنه يتزامن مع عملية التوغل تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المُسيّرة، فيما تنتشر ثلاث دبابات أخرى خلف سواتر ترابية داخل الأراضي المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين