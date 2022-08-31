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وفاة الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف

31 اغسطس 2022 . الساعة 08:59 بتوقيت القدس
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الزعيم الروسي ميخائيل جورباتشوف

أعلنت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين بأحد المستشفيات قولهم، إن الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف، الذي أنهى الحرب الباردة لكنه أخفق في الحيلولة دون انهيار الاتحاد السوفيتي، توفي عن 91 عاما.

جورباتشوف، آخر رئيس سوفيتي، أبرم اتفاقات مع الولايات المتحدة للحد من الأسلحة وأقام شراكات مع القوى الغربية لإزالة الستار الحديدي الذي قسم أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وعندما اجتاحت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية دول الكتلة السوفيتية في أوروبا الشرقية الشيوعية في عام 1989، أحجم عن استخدام القوة، على عكس قادة الكرملين السابقين الذين أرسلوا الدبابات لسحق الانتفاضات في المجر عام 1956 وتشيكوسلوفاكيا في عام 1968.

لكن الاحتجاجات غذت التطلعات بالحكم الذاتي في 15 جمهورية من الاتحاد السوفيتي الذي تفكك خلال العامين التاليين بطريقة عمتها الفوضى.

وحاول جورباتشوف الحيلولة دون هذا الانهيار لكن جهوده باءت بالفشل.

المصدر / وكالات
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