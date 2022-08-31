"عواودة" يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 127

يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، إضرابه عن الطعام منذ ١٧٢ يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة، رغم تجميد اعتقاله الإداري قبل أيام، لكنه يطالب بإلغائه وليس تجميده فقط.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقّل على كرسي متحرك، وقالت زوجته التي زارته إنّ حالته خطرة جدًّا وبات هيكلًا عظميًّا.

ويُشار إلى أنّ الأسير عواودة، استأنف إضرابه في الـ2 يوليو 2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور.

عواودة معتقل منذ 27 ديسمبر2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريٍّ مدته ستة شهور.

المصدر / فلسطين أون لاين