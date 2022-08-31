ألونسو يقترب من التوقيع لبرشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطورات صفقة انتقال الإسباني ماركوس ألونسو، ظهير تشيلسي، إلى برشلونة، هذا الصيف.

وتوقف مفاوضات برشلونة مع تشيلسي، لضم ألونسو، نظرا لعدم تسجيل جوليس كوندي، حتى يوم السبت الماضي، قبل أن تعود من جديد بعد قيد اللاعب الفرنسي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد التقى راؤول فيردو، وكيل اللاعب، مع ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، صباح اليوم، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بشأن الصفقة.

وأضافت الصحيفة، أن المحادثات تسير بشكل جيد، وينتظر ماركوس دعوة برشلونة للسفر إلى إسبانيا، من أجل الانضمام رسميا للفريق، بعد أن فتح تشيلسي الباب أمام رحيله.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة سينهي صفقة ألونسو بشكل رسمي عقب رحيل بيير-إيمريك أوباميانج إلى تشيلسي، كما يتمنى البارسا أيضا التخلص من البوسني ميراليم بيانيتش قبل نهاية الميركاتو.

المصدر / وكالات