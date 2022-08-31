فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ألونسو يقترب من التوقيع لبرشلونة

"سامسونغ" تطور مرحاض سحري ينقي المياه والمجارير

"تويوتا" تخفض انتاجها من السيارات للشهر الرابع على التوالي

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بنابلس

إصابة مستوطنين في مدينة اللد المحتلة

غضب مصري من زيارة سفيرة الاحتلال لمقهى "ريش" الشهير

الفول السوداني قد يسبب زيادة في الوزن

بايدن يقدم أوراق ترشحه لولاية جديدة في انتخابات 2024

لابيد سيزور ألمانيا الشهر المقبل

قنديل: الأسرى يفتحون النار على المحتل بالإضراب عن الطعام

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

ألونسو يقترب من التوقيع لبرشلونة

31 اغسطس 2022 . الساعة 01:18 بتوقيت القدس
...
الونسو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطورات صفقة انتقال الإسباني ماركوس ألونسو، ظهير تشيلسي، إلى برشلونة، هذا الصيف.

وتوقف مفاوضات برشلونة مع تشيلسي، لضم ألونسو، نظرا لعدم تسجيل جوليس كوندي، حتى يوم السبت الماضي، قبل أن تعود من جديد بعد قيد اللاعب الفرنسي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد التقى راؤول فيردو، وكيل اللاعب، مع ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، صباح اليوم، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بشأن الصفقة.

وأضافت الصحيفة، أن المحادثات تسير بشكل جيد، وينتظر ماركوس دعوة برشلونة للسفر إلى إسبانيا، من أجل الانضمام رسميا للفريق، بعد أن فتح تشيلسي الباب أمام رحيله.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة سينهي صفقة ألونسو بشكل رسمي عقب رحيل بيير-إيمريك أوباميانج إلى تشيلسي، كما يتمنى البارسا أيضا التخلص من البوسني ميراليم بيانيتش قبل نهاية الميركاتو.

المصدر / وكالات
#برشلونة #تشلسي #الدوري الاسباني #الونسو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة