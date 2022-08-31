غضب مصري من زيارة سفيرة الاحتلال لمقهى "ريش" الشهير

نشر حساب "(إسرائيل) في مصر" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورا لزيارة سفير الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة، "أميرة أورون"، لمقهى "ريش" الثقافي العريق؛ بمناسبة ذكرى رحيل الأديب نجيب محفوظ. وعلقت الصفحة على الصور بالقول: " زار طاقم السفارة مقهى ريش، وهو المقهى المُحبب لأديب نوبل، حيث اتخذه مقرًا لجلسته النقاشية الأسبوعي، وهو الشاهد على أكثر من 100 عام من التاريخ منذ إنشائه عام 1908، لعب خلالها دورا مركزيا في مشهد الحياة السياسية والثقافية والفنية في مصر".

وأشار إلى أن جدران المقهى مغطاة بصور الأدباء والمفكرين والفنانين أمثال نجيب محفوظ، طه حسين، توفيق الحكيم، إضافة إلى أم كلثوم، رشدي أباظة، إسماعيل ياسين، أنور وجدي، وغيرهم.

وأثارت الصور ردود فعل غاضبة، تضمنت التأكيد أن عمر المقهى أكبر من عمر الاحتلال نفسه.

المصدر / وكالات