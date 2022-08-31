فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة مستوطنين في مدينة اللد المحتلة

غضب مصري من زيارة سفيرة الاحتلال لمقهى "ريش" الشهير

الفول السوداني قد يسبب زيادة في الوزن

بايدن يقدم أوراق ترشحه لولاية جديدة في انتخابات 2024

لابيد سيزور ألمانيا الشهر المقبل

قنديل: الأسرى يفتحون النار على المحتل بالإضراب عن الطعام

إدخال طبيب نفسي للأسير مناصرة وحالته النفسية صعبة

زوارق الاحتلال تطلق قذائف صوتية باتجاه الصيادين شمال غزة

تحديد موعد نهائي بطولة النخبة التنشيطية

هيئة مقدسية تدعو لردع الاحتلال وتطوير مشروع الرباط في الأقصى

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

غضب مصري من زيارة سفيرة الاحتلال لمقهى "ريش" الشهير

31 اغسطس 2022 . الساعة 00:48 بتوقيت القدس
...
مقهى ريش

نشر حساب "(إسرائيل) في مصر" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورا لزيارة سفير الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة، "أميرة أورون"، لمقهى "ريش" الثقافي العريق؛ بمناسبة ذكرى رحيل الأديب نجيب محفوظ. وعلقت الصفحة على الصور بالقول: " زار طاقم السفارة مقهى ريش، وهو المقهى المُحبب لأديب نوبل، حيث اتخذه مقرًا لجلسته النقاشية الأسبوعي، وهو الشاهد على أكثر من 100 عام من التاريخ منذ إنشائه عام 1908، لعب خلالها دورا مركزيا في مشهد الحياة السياسية والثقافية والفنية في مصر".

وأشار إلى أن جدران المقهى مغطاة بصور الأدباء والمفكرين والفنانين أمثال نجيب محفوظ، طه حسين، توفيق الحكيم، إضافة إلى أم كلثوم، رشدي أباظة، إسماعيل ياسين، أنور وجدي، وغيرهم.

وأثارت الصور ردود فعل غاضبة، تضمنت التأكيد أن عمر المقهى أكبر من عمر الاحتلال نفسه.

المصدر / وكالات
#الاحتلال #مصر #نجيب محفوظ #مقهى ريش

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة