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لابيد سيزور ألمانيا الشهر المقبل

31 اغسطس 2022 . الساعة 00:33 بتوقيت القدس
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لابيد

يزور رئيس الوزراء الاحتلال يائير لابيد برلين يومي 11 و12 سبتمبر/أيلول المقبل لمناقشة موضوع التنازلات حول قضايا أساسية تتعلق باستعادة الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت قناة "كان" العبرية، الثلاثاء: "سيقوم لابيد بزيارة دبلوماسية خاطفة لألمانيا في الفترة 11-12 سبتمبر، وذلك على خلفية المحادثات النووية، والمحاولة الإسرائيلية لمنع تقديم تنازلات لإيران".

وقال لابيد، في مؤتمر صحفي الأحد الماضي، إن بلاده جاهزة للتحرك من أجل الحفاظ على "أمن بلاده القومي"، مشددا على أن الاتفاق هو "اتفاق سيئ"، ولم يكن جيدا بالفعل عندما تم توقيعه في العام 2015، بدعوى أن أخطاره أكبر وأعظم.

وشدد رئيس وزراء الاحتلال على أن توجيهات بلاده تقضي بمواجهة الاتفاق النووي الإيراني بكل قوة، وذلك دون الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر / وكالات
#الاحتلال #المانيا #لبيد #النووي الايراني

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