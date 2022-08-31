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قنديل: الأسرى يفتحون النار على المحتل بالإضراب عن الطعام

31 اغسطس 2022 . الساعة 00:30 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

أكد مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين عبد الله قنديل، أن إضراب الأسرى الخميس المقبل سيكون كفتح النار على إدارة السجون الاسرائيلية وسياساتها، "والساعات المقبلة حاسمة جدًا، وليس أمام الأسرى إلا خوض المعركة ضد الاحتلال".

وبيّن قنديل في تصريح اعلامي أن الاحتلال بعد مرحلة نفق جلبوع، بدأ مخططًا لإفساد حياة الأسرى والتنكيل بهم، موضحًا أن ما يطالب به الأسرى هي مطالب حقوقية، كفلتها كل القوانين الدولية.

وشدد "يجب ألا يُترك الأسرى وحدهم في هذه المعركة، وكلما كان التفاعل مبكرًا نوفر على الأسرى تضحياتهم"، مطالبًا السلطة مطالبة بحَراك جدي وفاعل للضغط على الاحتلال لإيقاف جرائمه بحق الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقال #اضراب عن الطعام #الاسرى #اعتقال اداري

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